Taboada: “quiero ser Jefe de Gobierno para el Metro no se caiga”

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, asegura que quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, para darle una mejor calidad de vida y futuro a los capitalinos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, manifiesta que no teme a la persecución política en su contra y que no se va a ir, ni bajar de su aspiración, pues en estos cinco años, asegura, ha dado muy buenos resultados como alcalde.

El panista considera que hay piso parejo para todos los aspirantes, que “la oposición en la Ciudad goza de cabal salud”, y que un método mixto sería el ideal para seleccionar al candidato, aunque, afirma, lo más importante es el proyecto.

¿Por qué quieres ser jefe de Gobierno?

—Llevamos cinco años gobernando una alcaldía compleja, por supuesto cinco años donde hemos dado resultados, donde hemos logrado ser la alcaldía más segura de la Ciudad de México, con los mejores índices de calidad de vida, pues gobernar se trata de darle una mejor calidad de vida a las personas, y por supuesto que quiero ser jefe de Gobierno, porque quiero ver una Ciudad segura, que sea gobernada de tiempo completo; quiero ser jefe de Gobierno para que el Metro no se caiga y para darle a esta Ciudad una mejor calidad de vida.

¿Tienes miedo de ir a la cárcel y que esto detenga tu aspiración?

—Ellos lo quieren hacer (es detener mi aspiración), creen que me voy a espantar: no me voy a espantar, no me voy a ir, aquí los voy a esperar, no tengo nada por ocultar, estoy tranquilo y echado para adelante. Lo único que te digo es que no van a frenar este proyecto, porque esta persecución que inició la jefa de Gobierno es con la única intención de que yo no participe en el proceso electoral, porque sabe que tenemos condiciones políticas, crecimiento y porque saben que he hecho un buen trabajo. Quieren sacarme a la mala, que me ganen en las urnas.

¿Qué opinas de los demás aspirantes y cómo se debe elegir al candidato?

—Yo respeto a todos, me parece que eso (tantos aspirantes) lo que hace ver es que la oposición en la Ciudad goza de cabal salud. El que tantas personas de la oposición, como nunca, estén levantando la mano en la Ciudad es porque la oposición en esta Ciudad va a tener el gobierno en 2024. La oposición unida va a quitarle a Morena su caja chica.

Lo más importante es este proyecto y nadie por encima del proyecto. Para elegir al candidato hay grandes experiencias sobre métodos mixtos en donde las militancias, trayectorias, viabilidades, números, encuestas, rentabilidad, posicionamiento y fortaleza en términos de estructuras electorales, creo que tiene que ser una gran combinación en donde fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil se vean reflejadas.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad de México?

—La Ciudad tiene múltiples problemas derivado del abandono, falta de inversión en agua, transporte, en seguridad y en cosas tan básicas como es la calidad de vida. El gran diagnóstico es calidad de vida: hay que preguntarle a la gente si vive mejor en la Ciudad, es una Ciudad sin competitividad, con poco empleo; una Ciudad que prácticamente no ha abierto el diálogo a ningún otro sector que no sean los afines al gobierno.

Parece que es una Ciudad con una gran oportunidad de crecer, con una gran oportunidad de tener un mejor futuro que ellos no le han dado. No tienen pretexto, han gobernado con los tres órdenes de gobierno, lo que nunca había pasado, y hoy la Ciudad está peor que hace seis años.

Sobre cómo lo resolvería, el panista afirma que lo primero es dar seguridad a la gente, garantizarles un transporte público eficiente para llegar a tiempo a su trabajo, y en el tema del agua, dice, la gente debe dejar de ser una clientela política.

¿Cómo combatir la inseguridad?

—Para combatir la inseguridad hay que capacitar a mandos policiacos y dignificar el trabajo de los oficiales, pues no basta con subirles el salario, hay que darles prestaciones, apoyos, y permitir que sus familias puedan acceder a programas sociales. Para tener la mejor policía del país también hay que tener al mejor gobierno del país, que los policías cuiden su trabajo, no sólo por el salario, sino porque ahora tienen más capacidades, herramientas y sus familias mejores condiciones.

El modelo de Blindar BJ es un modelo exitoso en la proximidad y ese modelo se tiene que replicar en otros puntos de la Ciudad, porque no puede ser que algunas alcaldías tengan dos patrullas o que comandos del crimen se paseen a plena luz del día; sin duda que se puede blindar a toda la CDMX.

¿Cómo resolver los problemas que hay en el Metro?

—La austeridad no puede aplicarse bajo ninguna circunstancia en el tema del transporte ni en la seguridad. Esta austeridad ha costado más de 29 vidas en el transporte público.

Lo primero que hay que hacer en el Metro es regresarle su dinero para darle mantenimiento. En lugar de que los 700 u 800 millones con los que se promueve la jefa de Gobierno fueran para imprimir sus logros, tendría que ser precisamente para darle mantenimiento al Metro. De nada sirve cambiar todo el sistema de pilotaje automático si precisamente lo más importante, que es en este caso el tren, no tiene la posibilidad de recibir este nuevo sistema, por lo que debe haber un mantenimiento mayor a los trenes.

¿Qué le ha faltado a los gobiernos de la CDMX?

—El gran problema es que no se llega al gobierno con soluciones, sino que en el año uno se empiezan a hacer diagnósticos, pero nosotros aspiramos a poner las soluciones desde el día uno y que se empiecen a operar. Imagínate que en una Ciudad que en el año cinco de un gobierno cancela un programa de desarrollo urbano, eso no es tener idea de gobernar esta Ciudad. Este programa se debió poner en la mesa desde el día uno y no empezar a diagnosticar en el año cinco.

¿Si llegas a la Jefatura de Gobierno habrá persecución política?

—No somos iguales, yo no voy a perder el tiempo, ni un minuto del gobierno, persiguiendo opositores. Yo no quiero que se vuelva a perseguir en esta Ciudad a la oposición, yo lo que quiero es que en esta Ciudad haya justicia, que a los responsables de haber perdido vidas se les cite ante un juez, y que un juez autónomo tome las determinaciones y no por consigna de la jefa de Gobierno.