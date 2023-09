Luego de una serie de exámenes, peritajes y otros estudios practicados, la Fiscalía Capitalina determinó que Liliana, la mujer que denunció que en una clínica de la alcaldía Venustiano Carranza, supuestamente le habían robado a sus gemelos; dio como resultado que en realidad la joven, nunca estuvo embarazada.

Con base en la indagatoria, la Fiscalía Local, cree que en realidad engañaron a la mujer, haciendo creer que, si estaba en gestación sólo para cobrarle las consultas y otros servicios, por lo que buscan a la doctora a cargo de todo ese proceso y la clínica, sigue clausurada.

A la mujer no se le realizaron maniobras de parto natural

"De acuerdo con estudios realizados posteriormente en el Hospital Materno Infantil Inguarán, se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta, no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente", destaca la FGJ-CDMX en un comunicado.

Resalta también que los estudios realizados en dicho nosocomio señalaron que la mujer no presentaba modificaciones cervicales y la prueba inmunológica de embarazo resultó negativa.

Foto: especial

"No obstante, a efecto de agotar todas las líneas de investigación, se ordenó a expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales la revisión de todas las documentales médicas de laboratorio y gabinete con que cuenta la víctima, incluido su expediente clínico".

"Hasta el momento, se han llevado a cabo diversas diligencias, como entrevistas, inspección en el lugar de los hechos realizada por agentes de la Policía de Investigación, intervención de peritos en distintas disciplinas, aseguramiento de la clínica, clasificación de posibles lesiones de la mujer, así como toma de muestras para identificación de medicamentos y la hormona del embarazo", puntualiza la dependencia investigadora.

Cabe recordar que de acuerdo con la denuncia, ambas personas acudieron al nosocomio particular para que le dieran tratamiento y seguimiento al embarazo de la agraviada, por lo que al entrar en proceso de parto, le informaron que sería sometida a una cesárea para el nacimiento de sus hijos.

El testimonio señala que una vez que terminó la supuesta labor de parto le informaron al esposo que se trató de dos tumores en el interior del útero de su pareja, motivo por el cual acudieron ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación de Investigación Territorial Venustiano Carranza 3, de la Coordinación General de Investigación Territorial, para denunciar los hechos.