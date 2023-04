Lía Limón García, aspirante a la Jefatura de Gobierno por la alianza opositora, le dice a los capitalinos que “sí hay de otra”, y que está convencida de que puede plantear soluciones viables e inteligentes para los problemas que aquejan a la Ciudad de México.

También le cuenta a EL UNIVERSAL que la lógica para construir la candidatura de la oposición “debe ser la de dejar egos personales y estar claros y dispuestos a sumarnos todos por la mejor opción”.

Durante la entrevista establece que su estilo no es la persecución política, pero sí la aplicación de la ley y el derecho a la justicia.

¿Por qué quiere ser jefa de Gobierno de la CDMX?

—Primero, porque estoy convencida de que se pueden plantear soluciones para los problemas que hay en esta Ciudad, que podemos plantear soluciones viables e inteligentes para los diferentes problemas. Yo soy alguien a quien le gusta resolver, me gusta ejecutar, soy ejecutiva y por eso creo que puedo hacer un buen trabajo.

¿Qué la motivó a destaparse para la Jefatura de Gobierno?

—Esta es una Ciudad que genera orgullo, todos los que somos capitalinos estamos orgullosos de serlo. Es una Ciudad de oportunidades para quienes quieren generarlas y trabajarlas; es una Ciudad que se mueve con la energía de mucha gente buena, también es un espacio muy rico en cultura y accesible, pero también es una metrópoli que tiene problemas que deben atenderse, e insisto, tengo la capacidad enfrentar, proponer y ejecutar soluciones para los principales temas de esta Ciudad.

¿Qué opina de los demás aspirantes que han alzado la mano?

—Respeto a todas y todos, reconozco el trabajo de cada uno de nosotros, cada uno tenemos una trayectoria que habla por nosotros, tenemos una experiencia que habla por nosotros, yo creo que como vamos a construir esto, es todos juntos.

El PAN siglará a la mejor opción, más allá de la militancia partidista, pues la candidatura se debe de construir con los partidos que la integran y también tomando en cuenta a la ciudadanía.

Se han reunido los presidentes del PAN, PRI y PRD de la Ciudad de México y han mencionado y hecho público que están en esa lógica, de construir, yo creo que esa debe ser la lógica, y la nuestra debe ser la de dejar egos personales y estar claros y dispuestos a sumarnos todos por la mejor opción.

¿Qué le diría a los capitalinos?

—Sí hay de otra, que sí se puede construir un mejor gobierno y que sí podemos apostar al cambio que necesita esta Ciudad.

¿Cuál es el principal problema que tiene la capital del país?

—Uno de los principales problemas de la Ciudad es el tema de la seguridad, pues hoy la mayoría de las personas se sienten inseguras. Desde la experiencia de mi gobierno en Álvaro Obregón, en donde se han reducido en 50% los delitos de alto impacto y ha bajado en 18% la percepción de inseguridad, se requiere una mayor presencia policial, que los números de emergencia funcionen y más cámaras de videovigilancia.

También cuidar a quienes nos cuidan, soy una absoluta convencida de que a los policías se les deben generar incentivos, porque es gente que arriesga todos los días su vida y se les debe reconocer eso.

Apunta que otro problema es la violencia, especialmente hacia las mujeres, por lo que considera que se debe crear un grupo policial especializado para enfrentar la violencia de género, recuperar el presupuesto para los refugios y la generación de más puntos de resguardo como los Puntos Violeta.

El tercer problema, señala, es el de la movilidad, pues no hay un transporte público rápido, eficiente y mucho menos seguro. “Hay que hacer que el Metro vuelva a ser ese transporte seguro y hay que apostarle a su mantenimiento, a la compra de trenes, mejora de vías, e incluso, a más Metro donde se requiere y haya posibilidades de generar”, dice.

¿Cómo enfrentar la escasez de agua en la metrópoli?

—Hay que implementar un programa eficiente de atención a fugas, porque hoy 40% del agua se desperdicia en fugas. Ante la problemática que tenemos, en donde el Sistema Cutzamala está en sus niveles más bajos, necesitamos que se atiendan las fugas de manera más eficiente, renovación de la red hidráulica, y por otro lado hacer campaña de concientización para el uso correcto del agua, y por otro lado, impulsar proyectos de captación y cosecha de agua pluvial en edificios públicos y unidades habitacionales.

¿Todo esto se puede realizar en la Ciudad de México?

—Se debe incentivar la inversión y generar alianzas nacionales e internacionales con la iniciativa privada para permitir la generación de empleos y oportunidades. Todas estas propuestas las puedo llevar a toda la Ciudad de México, porque soy una persona que trabaja 24/7, tengo vocación de servicio y he dado resultados.

Esta alcaldía es una buena muestra de lo que es la Ciudad, porque es una alcaldía sumamente contrastante, porque es geográficamente muy compleja, como varias partes de la Ciudad, y porque es la tercera alcaldía más grande, entonces sí creo que varias de las prácticas que he implementado aquí se pueden aplicar de manera mucho más profunda y con más recursos a nivel Ciudad.

¿Qué ha hecho bien la jefa de Gobierno de la CDMX?

—Una de las cosas que ha hecho bien la jefa de Gobierno, y se debe reconocer, es comenzar con el Cablebús, pero se ha desatendido el Metro, la seguridad y no ha habido un mejoramiento en los servicios públicos, ni en la movilidad; además de que la recuperación económica ha ido muy lenta, y no se ha hecho política desde 2021, para acabar pronto, ni Cabildo.

De ganar, ¿habría cacería de brujas en tu gobierno?

—Cacería de brujas no, aplicación de la ley sí, y el derecho de las víctimas a la justicia.

¿Qué falta por hacer en la Ciudad?

—Creo que falta construir y hacer política. En esta Ciudad en 2021 hubo un cambio muy importante en donde la mitad de la metrópoli la ganó la oposición y hasta hoy no hemos trabajado en conjunto con el gobierno de la Ciudad. Yo creo que cuando eres gobierno debes dejar a un lado los colores, los ciudadanos lo que esperan son resultados, y esos resultados se construyen haciendo equipo, consensos y llegando a acuerdos.

¿Por qué razón no ha habido estos consensos?

—Pienso que porque fue una decisión, a partir de la derrota de 2021, de radicalizarse, y para mí eso nunca gana; es decir, ahí los ciudadanos no ganan. No ha habido esa disposición (de acercamiento) porque fue un cambio de estrategia tras el resultado de 2021 y no me parece una decisión inteligente, en el sentido de que no me parece que sea una decisión que le sume a la Ciudad y a los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos quieren ver resultados y esos sólo se logran cuando se trabaja de la mano.