Sheinbaum nombra “huésped distinguido de la CDMX” al presidente de Alemania

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó el reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México al Presidente de la República Federal de Alemania, Frank Walter.

"Es un honor para nosotros poderle dar este recibimiento, que lo damos a personas en particular que es: Huésped Distinguido de la Ciudad de México y al mismo tiempo, la medalla que significa también las Llaves de la Ciudad", comentó.

Durante el acto, la mandataria capitalina agradeció a Walter la colaboración que ha habido entre gobiernos en los temas de energías renovables, ambientales y eficiencia energética.

También, el secretario de Gobierno, Martí Batres, comentó que es un honor y una distinción tener como huésped distinguido al Presidente de una nación con una gran historia, cultura y una fortaleza de pensamiento.

En tanto, Walter agradeció el reconocimiento otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, y comentó que ambas naciones podrán afrontar las crisis y trabajar por un futuro mejor.

"Estoy muy agradecido por este grandísimo honor que me hacen hoy, haciéndome Distinguido Huésped, con este pergamino y la medalla que me acaban de entregar. Muchísimas gracias, realmente me siento muy honrado", dijo.

