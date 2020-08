Sheinbaum busca que festejos patrios sean simbólicos en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará con las 16 alcaldías realizar el Grito de Independencia de manera simbólica por lo que invitó a la ciudadanía a no acudir a las plazas de las demarcaciones.



"No está pensando el Presidente de la República en un evento masivo sino sencillamente un acto simbólico. Ya nos vamos a reunir pronto con alcaldes y alcaldesas para que sea un evento similar", apuntó.



Durante la jornada de reforestación en suelo de conservación en Xochimilco, la mandataria capitalina detalló la importancia de un evento para conmemorar el inicio de la búsqueda de Independencia de México, pero al mismo tiempo reiteró que no se pueden realizar eventos masivos en la capital del país por la pandemia de Covid-19 que atraviesa el mundo.



“El logro que hemos tenido en la ciudad en el sentido de ir bajando la cadena de contagios a pesar de que se haya abierto la actividad económica, pues tiene que ver con la participación ciudadana y así van a participar el 15 y 16. Y hacemos un llamado a que la gente no vaya a las plazas, yo estoy convencida de que la gente lo va a seguir”, dijo.

lr