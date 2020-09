Sheinbaum anuncia operativo por bares abiertos sin permiso ante Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que a partir de la siguiente semana el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) comenzará un proceso de revisión en bares debido a que no están permitidos en semáforo epidemiológico color naranja.



Lo anterior ya que han detectado la operación de estos establecimiento en Azcapotzalco, Coyoacán, la zona Centro y Cuauhtémoc



“Es muy importante, estamos abriendo horarios y dando acceso a algunas otras actividades, pero seguimos en semáforo naranja, eso significa que, aún no baja el número de hospitalizaciones lo suficiente, para pasar a amarillo.



“Entendemos la situación económica y por eso estamos dando las facilidades además, hemos hecho un estudio que nos indica que la probabilidad de que cambie a partir del incremento de horarios es muy baja, pero hay actividades que todavía no están permitidas”, aclaró.



Después de entregar un edificio rehabilitado que fue dañado en el 19-S, en la alcaldía de Coyoacán, aseguró que la revisión que hará Invea será particularmente para el tema de los bares, que se han estado abriendo en algunos casos sin tener la autorización.



En ese sentido, la mandataria reiteró a los que administran bares y centros que abren en la noche que solo pueden abrir si son restaurantes y con las medidas estrictas de sanidad para restaurantes; “30 por ciento de capacidad o 40, dependiendo si tienen mesas en el exterior y todas las medidas sanitarias que van acompañadas”,señaló.



“Necesitamos de la cooperación de todos y de todas.Nosotros no queremos empezar a cerrar negocios, no es el objetivo, ya están viviendo una situación económica muy difícil, como para que aparte pues tengan el problema de que se está sancionando por cerrar.



“Sabemos que ha sido una pandemia muy larga, ya vamos a cumplir prácticamente seis meses en esta circunstancia, pero hay que tener paciencia y colaboración y solidaridad entre todos para que podamos mantener una circunstancia en donde se abren las actividades económicas, se evita mayor número de despidos, comience a haber un incremento del empleo”, dijo.





lr