Se trabaja para restablecer el servicio "lo más pronto posible": Sheinbaum sobre apagón generalizado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum indicó que se comunicó con Manuel Bartlett, titular de la CFE respecto al apagón generalizaco en el Valle de México.

De acuerdo con lo publicado por Sheinbaum en sus redes sociales, están trabajando para restablecer el servicio "lo más pronto posible".

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 28, 2020