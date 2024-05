La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó, por novena ocasión, la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, con lo cual se han rebasado las expectativas de entre cinco y ocho emergencias que las autoridades habían previsto para la temporada de ozono de este año.

Ante ello, este 23 de mayo no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8, así como los holograma 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas de la CAMe, explicó que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) realiza las estimaciones de las contingencias previstas para la temporada de ozono, a partir de los datos de su equipo de meteorología, que a su vez hace sus pronósticos basado en las características climatológicas del año y las compara con las de años anteriores, pero en 2024 se ha registrado una situación inusual de calor extremo que contribuye a que haya variaciones en los índices de contaminantes contemplados.

Lee también: Autoridades capitalinas analizan tomar medidas adicionales ante contingencias ambientales

“Obviamente todas esas estimaciones estadísticas tienen un rango de confianza. Entonces, ellos estimaron que pudiera haber en promedio cinco contingencias, con un rango de confianza de más-menos tres, por eso se calculaban hasta ocho, pero estamos pasando por una situación inusual de calor tan extremo, que ha rebasado también los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para este año, incluso los valores históricos de temperaturas altas registradas en el Valle de México”, expuso.

Barrios Castrejón señaló que dicha situación atípica de calor extremo genera condiciones de estabilidad atmosférica, porque no hay viento y eso mismo provoca que no haya humedad y que la radiación solar sea muy intensa, lo cual ocasiona que el calor no disperse y por lo tanto, los contaminantes tampoco se dispersan ante la falta de viento.

Comentó que hay dos eras en la activación de las contingencias por ozono: una de principios de los años 90 hasta 2005, en que los valores para activarlas eran más altos, y otra de 2016 a la fecha, en la cual las mediciones son más estrictas, lo cual, aunado a las olas de calor extremas, también contribuye en las variaciones de los índices de contaminantes registrados actualmente.

Lee también: Contingencia Ambiental: CDMX registra mala calidad del aire; recomiendan no realizar actividades al aire libre}

El coordinador de Gestión de Calidad Ambiental refirió que en 2016 se registraron 10 contingencias ambientales, por lo que debido a las condiciones climatológicas actuales —en que los especialistas advierten que hay un domo de calor donde el sol calienta el suelo y este a su vez el aire alrededor— es probable que se alcance dicha cifra este año.

“Esta no es la situación que queremos, pero no estamos peor que antes; lo que sucede es que el programa actual de contingencias es un asunto de salud pública y lo que se busca, al tener mediciones más estrictas, es que la población no se exponga a índices de contaminación que siempre han sido dañinos, pero que antes, tenían otros valores de medición”, insistió.

Altas concentraciones

A las 14:00 horas de este miércoles, la CAMe informó que se registraron concentraciones máximas de ozono de 158, 157 y 155 partes por billón (ppb) en las estaciones de Benito Juárez (BJU), Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y Pedregal (PED), respectivamente.

El organismo detalló que se presentó la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, generando condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, radiación solar intensa y temperaturas superiores a los 30 grados, estas últimas pronosticadas con permanencia para esta semana.

“La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras que el viento débil dentro del Valle de México ayudó a su acumulación en varias zonas”, indicó la comisión.