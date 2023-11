El pleito entre Morena y el PAN por la ratificación o no de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) frenó la licencia temporal de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

En la sesión de ayer del Congreso local se recibió el comunicado del jefe de Gobierno, Martí Batres, mediante el cual remite la propuesta de ratificación de Godoy.

El acuerdo entre morenistas y panistas era darle turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde debe analizarse, de manera inmediata, como lo marca la Ley Orgánica. No obstante, la priista Tania Larios pidió que se abriera un espacio de 10 días para escuchar opiniones sobre el tema, situación que generó un debate de casi dos horas sobre si se aceptaba la propuesta.

Durante esta discusión, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, dijo que el fondo de esta petición era porque el PRI aún no ha definido si votará a favor o en contra de esta ratificación,

“Nosotros podríamos prácticamente votar hoy [este nombramiento] porque aquí en este Congreso, y hay que decirlo, sólo falta en realidad definir ocho votos, que no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos, y me parece que eso es lo que está en el fondo de esta discusión.

“Los demás ya todos sabemos cómo vamos a votar; entonces, me parece que llevarlo a 10 días, 20 para analizar un tema que llevamos meses revisándolo, pues podría a lo mejor darnos más argumentos o más criterios, pero en realidad en el fondo, pues es que nos falta saber cómo van a votar ocho diputados y diputadas del grupo parlamentario del PRI”, indicó Torres.

En medio de este debate, el coordinador del PRI, Ernesto Alarcón, solicitó modificar el orden del día de la sesión para incluir una proposición del parlamento abierto para escuchar a las víctimas, proposición que secundó el PAN, pero que al final fue rechazada por Morena y sus aliados.

En el comunicado —turnado a la comisión para seguir el proceso parlamentario— que fue enviado por Batres, el mandatario consideró que sería un riesgo si se cambia la titularidad de la FGJ porque habría un retroceso en la implementación del nuevo modelo de procuración de justicia.

“Nos respetaron acuerdos”

Minutos después tocó el turno de votar la licencia temporal por 30 días que solicitó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para buscar la candidatura del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

La diputada de Morena, Ana Francis López, pidió que esta votación fuera nominal y no económica, es decir, a mano alzada, como se habían otorgado las anteriores licencias. Con 32 votos en contra, de Morena y aliados, la solicitud de licencia fue denegada.

La vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales, afirmó que votaron en contra porque el PAN no respetó los acuerdos previos. “Nosotros sabemos cumplir acuerdos, pero si la oposición cumple acuerdos a veces sí y a veces no, o a veces quiere amagar y meter trampitas por ahí, pues simplemente no están cumpliendo los acuerdos de ir sacando los temas”.

Martha Ávila, coordinadora de Morena, manifestó que no serán “tapadera de nadie” y que las decisiones tomadas ayer hablan de la incapacidad del PAN y de su irresponsabilidad frente a las grandes decisiones de la Ciudad.

El PAN acusó que fue Morena el que no respetó los acuerdos, y dijo que la negativa de la licencia obedece a que le tienen miedo a la alcaldesa Lía Limón.