Saldrán chispas en asamblea de Morena

El próximo domingo, anticipan, saldrán chispas cuando en la Ciudad de México se lleven a cabo las asambleas distritales de Morena para elegir a los consejeros del partido. Lo que nos dicen es que el jaloneo para elegir a los 280 consejeros será entre los grupos que encabezan Martí Batres, Ricardo Monreal, Armando Quintero, Mario Delgado, René Bejarano, e incluso mencionan a la denominada corriente de Los Puros, quienes, de alguna manera, son representados por Bertha Luján. Donde nos dicen que avizoran riesgos son en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Magdalena Contreras.

Diputados confundidos

El dictamen para reformar la Constitución local y contar con una “fiscal carnal” en la Ciudad de México es más que un traje a la medida para la actual procuradora, Ernestina Godoy, nos aseguran. Explican que en el documento se establece que para ser titular de la fiscalía “no debió haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de un partido político un año previo”. Esto es un cambio al planteamiento anterior que consideraba un periodo de tres años. Sin embargo, nos aseguran que pese a las señales que mandan desde el Gobierno capitalino en la bancada de Morena en el Congreso al parecer algunos legis-ladores no entienden de trajes, tallas ni medidas, y no están de acuerdo en este procedimiento. Ante ello, nos dicen, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y el consejero Jurídico, Héctor Villegas, tendrán que hacer mucha labor política con sus compañeros para que aprendan un poco de costura, no se confundan y entiendan cómo va la puntada.



Presupuestos con perspectiva de género

Nos dicen que la diputada morenista en el Congreso local, Paula Soto, logró que transitara su iniciativa para reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, que tiene como finalidad garantizar que los presupuestos incorporen una perspectiva de género en todas sus fases de planeación. Esta propuesta coincide con la celebración del 66 aniversario del voto de las mujeres en México que se celebra mañana jueves 17 de octubre, con lo que se manda un claro mensaje de empoderamiento de este sector de la población.



Movimiento Ciudadano recicla a experredistas

Ayer se renovó la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de competir de cara a los próximos comicios de 2021. Lo que llama la atención es que más allá de los cargos, los nuevos integrantes son experredistas que encontraron cobijo en este partido político. El presentador fue Salomón Chertorivski, exprecandidato a la jefatura de Gobierno; Alejandro Piña, exdelegado en Venustiano Carranza; Royfid Torres, cercano colaborador a Alejandra Barrales; también estuvieron presentes el expresidente del sol azteca, Raúl Flores, así como Marco Rascón, y el evento se realizó en el restaurante La Tormenta, de la colonia Guerrero. ¿Será un presagio de lo que viene en la capital?