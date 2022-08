Ruta de unidad en el morenista Grupo Texcoco

Tal parece que poco a poco la maestra Delfina Gómez va aplanando el camino de la unidad en el interior del Grupo Texcoco en el Estado de México. Y es que ayer el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, difundió una fotografía junto con la recién nombrada coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Edomex, en la que destacó que trabajarán juntos en los proyectos que vienen para la entidad. Esta, nos hacen notar, es la primera reunión que se hace pública entre la virtual candidata de Morena a la gubernatura mexiquense y uno de los aspirantes que se quedaron en el camino. Por cierto, que si alguien ha llamado a la unidad y a apoyar al proyecto de la maestra es justamente don Horacio. Ahora la pregunta es, ¿será que en breve también veremos la fotografía del senador Higinio Martínez con la maestra Delfina?

El jaloneo por el mercado San Cosme

Tal parece que un nuevo frente se ha abierto entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc por obras en el mercado de San Cosme, pues luego de que una parte de este se incendiara en 2019 y fuera rehabilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Fad- lala Akabani, a la fecha los locatarios no han podido reingresar al inmueble. Ante ello, la alcaldía que gobierna la aliancista Sandra Cuevas, en conjunto con los comerciantes, integraron una Comisión Supervisora para revisar la infraestructura del mercado, así como las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Ayer mismo la alcaldía informó que, después de una primera revisión al lugar, no encontraron daños, pero solicitarán una constancia de seguridad estructural, mientras que la Sedeco precisó que las nuevas peticiones de los locatarios podrían ser atendidas en el ejercicio presupuestal 2023. Como quien dice: el pleito va para largo

Festejo cumpleañero en Iztapalapa

Quien estuvo de festejo este jueves fue la alcaldesa morenista de Iztapalapa, Clara Brugada, quien celebró un año más de vida y, por supuesto, no faltaron las felicitaciones en lo público y privado. Nos cuentan que doña Clara anda por demás contenta, no sólo por su cumpleaños, sino también por los buenos resultados que ha entregado en materia de seguridad, pues según las últimas mediciones del Inegi, la percepción de seguridad entre los habitantes de la alcaldía ha mejorado y no sólo eso, sino que se ha encargado de presumir que, de acuerdo con algunas mediciones, ella califica como la mejor alcaldesa en la Ciudad de México. ¡Felicidades por el cumpleaños!