Retraso en Interurbano dispara la inseguridad

Toluca, Méx.— Debido al retraso en la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, los vecinos de la delegación de Santa María Las Rosas, en la capital mexiquense, consideran que quedaron expuestos al vandalismo, robo y extorsión, que aumentó hasta en 40% durante un año de pandemia, así como al elevado grado de basura y a la falta de iluminación, acusó el representante de la comunidad Jorge Zendejas.

“Las autoridades federales y municipales comprometieron que con esta obra [del tren] habría mejoras en 40 calles alrededor, con balizado, señalamientos, vigilancia, iluminación, seguridad y no fue así. Realmente no tenemos nada, es todo lo contrario, parece boca del lobo”, reclamó.

En entrevista, dijo que el abandono de la comunidad es tan grave que de junio de 2020 a la fecha han cerrado 20% de los negocios en la zona: desde pollerías, carnicerías, restaurantes y estéticas, pues fueron víctimas de extorsión y cobro de hasta 20 mil pesos de cuota mensual por parte de bandas criminales y, pese a la denuncia ante las autoridades, “no hubo solución y decidimos cerrar”.

En su caso, relató, le llamaron pidiendo un pago mensual, que no tenía y pensó que serían solo amenazas telefónicas, pero llegaron hasta su negocio y prefirió cerrar el restaurante que llevaba más de seis años funcionando.

Señaló que se ha acercado para exponer estas condiciones a las autoridades locales, incluso en esta etapa que se encuentran en campaña para la reelección de alcalde, regidores, síndicos y diputados; sin embargo, “nadie nos ha hecho caso”, bajo el argumento de ser una obra federal.

“Tampoco los candidatos a diputaciones federales y no me refiero sólo a una coalición o partido, porque no es un asunto partidista, es que los ciudadanos necesitamos ayuda”, reclamó, pues recordó que las condiciones que ahora privan en el lugar fueron advertidas por los habitantes desde el inicio de esta obra en 2013.

Aseveró que como lo habían previsto, en la zona del tren se acumula basura, hay vandalismo y robo, especialmente por las noches cuando no hay iluminación, porque el cable de las luminarias que cambió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el año pasado no sirvió de nada, pues el ayuntamiento debía conectarlas, pero no lo hizo y la región está “completamente oscura”.

Mientras que la seguridad, la electrificación, la recolección de basura y la vigilancia son irregulares, comentó, pues en la colonia Juárez, perteneciente a la delegación de Santa María Las Rosas, se reportan hasta tres asaltos a casa habitación y a negocio por semana, “pero si llamamos a la patrulla, llegan hasta 30 minutos después”, acusó.