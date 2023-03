Registra CDMX consumo de fentanilo

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México inició el registro del consumo de fentanilo en la capital, catalogado como droga medicinal.

De acuerdo con el Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo y Adicciones en la Ciudad de México 2019-2022, —que fue remitido por el instituto como respuesta a EL UNIVERSAL a través de la Plataforma Nacional de Transparencia— durante 2022, al día, se registraron 259 consumidores de fentanilo mayores de 15 años, lo que significa que en un año hubo en total 94 mil 535.

El documento refiere que estos datos fueron obtenidos a través ves de “cálculos de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento e Indicadores del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México con factores de expansión resultados de la Encuesta sobre Adicciones en la Ciudad de México (ESACDMX19) y datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020”.

Sin embargo, para especialistas, esta medición no deja ver cuál es el consumo real de fentanilo, no sólo en la capital sino en el país, pues dichas estadísticas no se han elaborado por las autoridades al negar la producción de esta droga en México.

Además, es poco probable que en instituciones médicas y privadas se recete fentanilo para algún padecimiento, pues no hay flujo de medicamentos con esta sustancia en el país, señalaron.

“No hay estadísticas”

Para el doctor y profesor de tiempo completo de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Rius, las muestras aportadas por las autoridades son poco confiables porque no dejan claro si se trata de adictos.

“Desgraciadamente los datos epidemiológicos que tenemos en México son poco confiables, en el sentido de que se trata de minimizar un poco la situación. La parte más importante es tener un panorama claro de cómo está la problemática”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el caso del fentanilo, indicó que si se usa en un periodo corto para combatir un dolor no genera adicción, pero si la persona comienza a sentirse bien y lo consume en mayor cantidad, genera adicción y el medicamento se convierte en droga.

“Es un número realmente bajo [259 consumidores diarios], yo creo que el número debe ser más alto, pero es muy difícil tener datos, porque no hay estadísticas al respecto. No se hacen estadísticas en todas las escuelas, a niveles desde primaria y secundaria, preparatoria o nivel universitario, y poblaciones grandes, para saber cuál es el consumo que tienen de diferentes tipos de drogas. Si se hicieran este tipo de estadísticas se podría tener una idea clara del consumo que se tiene”, señaló.

El académico de la UNAM comentó que este número podría referirse a las recetas médicas para el consumo de fentanilo, pero “no está dando la idea del panorama real que se tiene”.

En este sentido, el maestro y coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional en México de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, aseguró que en el país la prescripción médica de fentanilo es muy restrictiva.

“Es muy difícil para los médicos, sobre todo los que están vinculados a estas cuestiones de tratamientos con analgésicos, prescribir este tipo de medicamentos con fentanilo”, expuso.

Enfatizó que hasta ahora el debate está entre si se fabrica o no fentanilo, pero hay informes del Ejército que hablan de desmantelamiento de laboratorios clandestinos. “Si atendemos la publicidad y campañas del mismo gobierno en el sentido de que las drogas ilegales que se están distribuyendo en el país contienen fentanilo, pues debemos asumir que las autoridades tienen conocimiento de eso, pero no tenemos en el sentido estricto una idea sobre el alcance de este consumo”, comentó el docente.

Un ejemplo de ello es el decomiso que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en su Región Noroeste, pues en 52 cateos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa los agentes confiscaron más de 3 mil 700 pastillas de fentanilo.

En la Ciudad de México, el 20 de febrero pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de una mujer identificada como Jennifer Nicole Burns, quien en la alcaldía Miguel Hidalgo almacenaba fentanilo, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acceso a la sustancia

El doctor Carlos Rius aseguró que el fentanilo se puede obtener de manera legal en formato de parches que tienen una dosis pequeña para calmar dolores y que son recetados durante algún tiempo.

“El fentanilo es una estructura muchísimo más sencilla, pero interacciona en los mismos centros opioides que la morfina y la heroína, entonces al ser una sustancia muchísimo más sencilla, estas se pueden sintetizar químicamente y el costo es muchísimo más económico que la extracción de los opioides a partir de la amapola”, explicó.

También se encuentra esta sustancia de manera ilegal en los mercados negros del crimen organizado, donde puede aparecer en cualquier clase de presentación.

“Pudiera ser [de manera ilegal] en cualquier tipo de presentación y ahorita desgraciadamente a muchas de las dosis de heroína y cocaína se le pone una pequeña cantidad de fentanilo, porque, si la cocaína me está costando, por poner un precio, 100 pesos el gramo, a lo mejor le pongo un miligramo de fentanilo y reduzco a la décima parte las otras drogas, al consumidor le va a dar el mismo efecto”, agregó.