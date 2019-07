Quinceañeras, novios y hasta Elisa Carrillo se toman la foto en el Antiguo Palacio

Nos cuentan que no solamente quinceañeras y parejas de novios quieren tomarse la foto del recuerdo en las escalinatas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sino también hasta la muy laureada bailarina mexicana Elisa Carrillo. Nos platican que fue el viernes cuando la ganadora del premio Benois de la Danse pidió a las autoridades de la Secretaría de Cultura el apoyo para realizar una sesión fotográfica y, nos dicen, que como todo mundo puede hacerlo, pues se le abrió el espacio. Lo que nos aclaran es que no es una serie de fotografías relacionada con alguna campaña del Gobierno capitalino.

Prohibición de venta de medicamentos en tianguis ¿del Estado de México?

Al parecer la postura del Gobierno capitalino de prohibir la venta de productos ilegales en mercados sobre ruedas, como también se les conoce a los tianguis, puede ser replicada en la entidad vecina. Por ejemplo, nos dicen, que en la última reunión que sostuvieron las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y del estado de Hidalgo, se plantearon los problemas que enfrentan en materia de salud y uno de ellos es la venta de medicamentos en los centros de abasto popular itinerantes. En las mesas, que son encabezadas por el subsecretario de Asuntos Metropolitanos, René Cervera, nos dicen que no sólo se planteó el tema en la reunión, sino que éste puede avanzar el criterio de que no se expendan este tipo de medicamentos y realizar a la par operativos. Habrá que ver si se concreta.

Van por Parlamento para personas con discapacidad

Antes de que realicen el periodo extraordinario, los diputados del Congreso de la Ciudad de México abrieron el recinto para que 42 personas con discapacidad expongan los problemas que enfrentan en el quehacer cotidiano y presenten propuestas para solucionarlos. El parlamento se efectuará los días 15, 16 y 18 de julio; es la primera vez que se organiza un evento como este y con ello los diputados buscan sensibilizarse ante los obstáculos que enfrentan quienes padecen de movilidad restringida. Los participantes tienen esperanzas en que sus planes sean tomados en cuenta por los legisladores. Veremos si existe ese compromiso.

Se queja de abandono edil de Mexicaltzingo

Nos platican que el alcalde de Mexicaltzingo, el militante de Vía Radical, José Vicente Estrada Palacios, se quedó sin apoyo para fortalecer su estrategia de seguridad. Nos refieren que el presupuesto que tiene asignado no más, dice, no le es suficiente para comprar uniformes y equipamiento, así como arreglar patrullas. Nos aseguran que el gobierno federal le recortó los recursos de la partida del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el político de plano, dice, no le alcanza para tener más elementos para hacer frente ante el incremento de robos a transeúntes y a casa-habitación. El edil dice que ninguna autoridad lo apoya para obtener recursos. ¿Alguien lo escuchará?