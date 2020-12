Prosoc priorizará disuasión, pero podrá multar a quien haga fiestas en departamentos de CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) priorizará la persuasión para suspender fiestas en Unidades Habitacionales antes de implementar multas.

Expuso que la Prosoc tiene una ley de condóminos que establece una serie de multas cuando no se cumple con un reglamento, por lo que sólo estaría aplicando este reglamento.

"Paty está en la misma dinámica que hemos planteado que primero está la persuasión, no queremos que haya conflicto con la policía y en general. Siempre hay excepciones, pero estoy segura que va a cooperar la ciudadanía", dijo.

Indicó que la posibilidad de la multa está establecida en la propia ley y el reglamento de la Prosoc, pero hay una orientación general de que no hagan fiestas y confió en el apoyo de todos los vecinos porque no se puede atender a una ciudad con multas.

De acuerdo con el aviso del semáforo naranja al límite que publicó el gobierno en la Gaceta capitalina el pasado 4 de diciembre, las Administraciones y Comités de Vigilancia de las unidades habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las autoridades correspondientes para conminar a suspender las actividades que incumplan las medidas sanitarias, siempre que así lo soliciten los vecinos.

La Procuraduría Social de la Ciudad de México sancionará esas conductas en los términos de la ley.

Para evitar el contagio del coronavirus, Sheinbaum Pardo ha emitido llamados no sólo a que se sigan las medidas sanitarias, sino también a evitar hacer reuniones y convivios que impliquen aglomeraciones en un sitio. También ha pedido a la población no salir de casa si no es necesario.

apr/jcgp