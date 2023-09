A 6 años de que el periodista Humberto Padgett fuera agredido físicamente y amenazado de muerte en la UNAM, la Fiscalía capitalina únicamente le ha ofrecido terapias psicológicas en el IMSS luego de que la entonces Procuraduría local filtrara los datos personales y de la familia del periodista a los presuntos narcos que lo agredieron, denunció el comunicador.

Durante el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Fórmula, mismo en el que colabora Padgett, denunció las trabas que le han puesto funcionarios capitalinos, desde hace años que era procuraduría, hasta el momento la hoy fiscalía.

En ese entonces, el periodista investigaba la venta de droga en la máxima casa de estudios, cuando fue descubierto debido a una cámara oculta que notaron los presuntos narcotraficantes. Ante esto fue encañonado y amenazado de muerte.

Confió en Sheinbaum y en Mancera

“Cometí el error de confiar en Miguel Ángel Mancera y denunciar; luego cometí el error de confiar en Claudia Sheinbaum, con respecto a que se haría justicia ya que ella sería jefa de Gobierno, porque mis datos fueron filtrados”, detalló.

De las cerca de 12 personas que denunció en el momento el periodista que fueron presentadas ante la autoridad cinco, sólo una queda en prisión, esto porque mató a uno de sus amigos en una fiesta, informó Padgett. Otro más murió.









Pide que Fiscalía capitalina cree manual para evitar filtraciones

El poder judicial y organizaciones de Derechos Humanos en CDMX han intercedido a favor del periodista, sin embargo, aseguró, cada que puede la fiscalía, le sigue alzando amparos para no darle la compensación económica y la garantía de no repetición “para que no le vuelva a pasar a otro periodista”.

Humberto Padgett aseguró que ha cumplido con los requisitos que le han puesto funcionarias de alto nivel tales como Rosa Icela Rodríguez, en ese entonces secretaria de Gobierno, y de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, pero dijo, siguen sin darle una solución.

El periodista también busca que la FGJCDMX arme un manual, que dijo, a la fecha no tienen, sobre cómo no filtrar documentos tan sensibles.

Tras las trabas que le han puesto las autoridades capitalinas a Padgett, el comunicador analiza buscar instancias federales para que conseguir una respuesta, “uno tiene que dar la batalla”.