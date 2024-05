Autoridades capitalinas han recomendado a la población no realizar actividades al aire libre, debido a la mala calidad del aire en la Ciudad de México, por ello han suspendido actividades masivas.



Por lo anterior, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que este domingo 26 de mayo no se llevaría a cabo el Cicltón, en apego a las recomendaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).



“Debido a que se activó la Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, se cancela el Ciclotón programado para mañana domingo 26 de mayo de 2024”.

Mala calidad del aire en CDMX

El sábado 25 de mayo a las 14:00 horas se registró una concentración máxima de ozono de 174 ppb en la estación UAM Xochimilco (UAX), ubicada en la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, por lo que la CAMe activó la fase 1 de contingencia ambiental.

Esta mañana, 26 de mayo, la calidad del aire a las 7:00 y 8:00 horas registró índices de entre los 76 PM10 y los 74 PM10 en la capital, mientras que en el área conurbada, han variado entre 80 PM10 y 78 PM10.

vcr