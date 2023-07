Más de 15 mil motociclistas tomaron anoche las calles de la Ciudad de México convocados por el rapero mexicano Eme Malafe como parte de la celebración “Todos Somos Un Solo Barrio Parte 2”.

Los miles de motociclistas salieron de diferentes puntos de la CDMX y tomaron avenidas como Insurgentes, Circuito Interior, Fray Servando Teresa de Mier, el sentido contrario del Eje 1 Norte, Vallejo y Viaducto.

Muchos viajaban de tres personas en cada moto, sin casco, acelerando sus motocicletas y haciendo ruido con los escapes, otros aprovecharon el bajo aforo vehicular para realizar caballitos y quemar las llantas de sus potros de acero.





La diversión de éstos nenes es dar vueltas una y otra vez causando molestias con su escándalo. Las motos no son juguete! Al rato que termine el paseo comienzan con las carreras. La Viga entre eje 2 Taller y Eje 3 Sur Chabacano @OHarfuch @SandraCuevas_ @SSC_CDMX pic.twitter.com/2nSY923LMa — Gemma (@gemmavarroyave) July 17, 2023

“Yo sé que a mucha banda le genera, hoy no quiero armas, no quiero robos, no quiero violencia, hoy quiero que la pasemos bien chingón, que salgan, agarren la fiesta y la pasen bien bonito. Hoy quiero celebrar eso, que la banda es bien unida y que estamos bien perros orgullosos de ser del barrio”, explicó en su cuenta de Instagram el rapero Eme Malafe.

¿Quién es Eme Malafe?

Eme Mala Fe es un rapero mexicano de los más reconocidos en la capital del país, fue atacado a tiros y lesionado a bordo de un auto en la colonia Morelos por dos sicarios que viajaban en una motocicleta el pasado 5 de Mayo del 2022.

Eme Malafe, desde que inició su carrera, buscaba representar a la gente de su colonia Morelos. Según el rapero, quería darle voz a su gente a través de la música.





@SSC_CDMX decenas de motos, realizando contaminación auditiva, disturbios, con menores de edad y sin cascos. Porque se les permite hacer este desmadre? pic.twitter.com/o9tGESHZZw — FARMAMEDICS.SERVICIOS (@farmamedics1) July 17, 2023

Se llama “Eme” por la inicial del nombre de su abuelo, Martín, y Malafe, porque un día subió a rapear e improvisar con La Mala Rodríguez, una de las más famosas raperas de España, ganándose así el apodo de El Mala.

Su música es rap, pero tiene muchas variantes que van desde el reguetón, los corridos tumbados, y el merengue. Éste último lo bautizó como “Maleanteo”, que, a diferencia de lo que significa en Puerto Rico, aquí lo adoptaron así por sus rimas, relacionadas a los incidentes de la calle, de los maleantes.





Primera convocatoria del rapero mexicano fue en el 2021

El 5 de marzo de 2021, alrededor de las 22:30 horas, cientos de motociclistas también tomaron las calles de la zona centro de la Ciudad de México y acudieron a la convocatoria del rapero para realizar una rodada sobre el Eje uno Norte, Eje Central y Anillo de Circunvalación.

En esa ocasión la policía realizó un operativo y tras varias persecuciones detuvo a 169 personas, aseguró aproximadamente 80 motocicletas y 3 automóviles.

Un juez de control, casi 15 días después del arresto masivo de los motociclistas liberó a 69 de los detenidos por los delitos de ataques a la vía pública y resistencia de particulares.





Llora y agradece a sus fans