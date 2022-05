Por no entregar dinero desviado, ex funcionario de CDMX regresó a la cárcel, afirma Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Miguel Ángel Vázquez ex subsecretario de Administración y Capital Humano, no entregó las pruebas necesarias a la fiscalía capitalina como parte del acuerdo como testigo protegido y no se entregó el dinero que fue desviado, por lo que tuvo que regresar al Reclusorio Norte.

En conferencia de prensa señaló que se le dio ese beneficio y que no había pruebas de los dichos y recordó que el ex funcionario mancerista está imputado por desvío de recursos de más de mil millones de pesos.

“Modus operandi consistió en que en dos días contrataron una empresa y se le pago en dos días mil millones de pesos, cuando llegando al gobierno y en efecto estaba todas las pruebas”, dijo.

Comentó que Miguel Ángel Vázquez señaló tener pruebas de a donde había parado el recurso desviado, y que aportó la información pero no las suficientes pruebas.

Señaló que no se sabe nada del dinero desviado de las arcas del Gobierno de la Ciudad, que fueron extraídos de forma ilegal.

Ayer el vocero de la fiscalía capitalina informó que Miguel Ángel Vázquez, regresó a la cárcel.

Esto luego de comprobarse que la información proporcionada para la investigación no era confiable. Además, el imputado dijo tener la salud deteriorada por lo que solicito estar en su casa como prisión domiciliaria, derecho que también le fue negado y regreso al Reclusorio Norte

La Fiscalia Capitalina dio a conocer que continúan las indagatorias para dar con los responsables ddl desfalco millonario de ex funcionarios de la administración pasada.

cls