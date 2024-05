El salario mensual bruto de policías municipales del más bajo rango en 93 de los 125 ayuntamientos del Estado de México es menor a la percepción que recibe un elemento estatal del nivel más bajo, que es de 18 mil 597 pesos, de acuerdo con información que obtuvo El UNIVERSAL por vía transparencia de las diferentes alcaldías.

De las demás demarcaciones restantes, 11 reservaron la información o clasificaron como confidencial y de 21 no hubo contestación ni hay información en el portal de transparencia.

En el municipio de San Simón de Guerrero el rango más bajo de policía cobra 3 mil 258 pesos, en Tenango del Aire, 3 mil 413 pesos; y en San José del Rincón, 3 mil 743 pesos mensuales —todos brutos—, lo que se traduce a 108.6; 113.7 y 124.7 pesos diarios, respectivamente, lo que está por debajo de los 248.90 pesos que es el salario mínimo vigente.

Fuente: Elaboración propia

El pago mensual tomando como base el dato sobre el salario mínimo que indica el gobierno federal es de 7 mil 467 pesos, monto al que no llegan 23 municipios, entre ellos San Felipe del Progreso, con 7 mil 135 pesos; Chapa de Mota, 7 mil 175; Tejupilco, 7 mil 438; Texcoco, 6 mil 267; Tepetlixpa, 6 mil 306; y Valle de Bravo, 4 mil 849 pesos.

Mientras que un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México tiene un sueldo mensual bruto de 18 mil 597.20 pesos, percepción que escala según el rango. A 21 mil 505.20 para el policía tercero; 22 mil 988 para el policía segundo; y 24 mil 646.90 para el policía primero. Es decir, perciben por día 619.9 pesos, 716.8 pesos, 766.2 y 821.5 pesos, respectivamente.

Los que más se acercan al salario de los policías estatales, comparando el rango más bajo que tienen, son los elementos de Coatepec de Harinas, donde el gobierno local les paga un sueldo mensual bruto de 17 mil 785 pesos; en Toluca son 16 mil 401 pesos y en Tlalnepantla 16 mil 458 pesos.

Testimonios

En Cuautitlán Izcalli la situación salarial del policía que menos gana está en los 8 mil pesos mensuales. Antonio, efectivo que pidió reservar su identidad, contó que su trabajo es gratificante en el contexto de poder hacer un bien a la población, reconociendo que la aceptación que tienen no es la mejor ante la sociedad, ya que el caso del actor Octavio Ocaña, fallecido en octubre de 2021 presuntamente a manos de policías de esta localidad, terminó por causarles una imagen negativa.

Sin embargo, sostuvo que la paga no es la mejor y denunció que el sistema de bonos que implementó el actual gobierno municipal sólo le llega a unos cuantos.

Para Jair, nombre cambiado a un elemento que pidió anonimato para no ser reprendido, su salario en Coacalco no alcanza para cubrir las necesidades de su familia. Además, considera injusto que mientras los de pantalón largo no se ensucian más allá del Palacio Municipal, a él y sus compañeros les tocan jornadas que pueden ser de 24 o 48 horas, recibiendo las críticas, mentadas por quedarse dormidos en las patrullas o pausar para ingerir alimentos.

El UNIVERSAL ingresó solicitudes de información a los municipios a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

De los 125 ayuntamientos, trece reservaron la información o la clasificaron como confidencial, argumentando que exponerla pondría en riesgo a los elementos y/o las estrategias en materia de seguridad. De estos, a pesar de la reserva, dos sí tienen publicado en el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense la información relativa al tabulador de sueldos, donde aparecen los montos.

“Deberían ser los más protegidos”, dice especialista

“Dentro de la categoría de todos los elementos de seguridad, son los que deberían de ser los mejor protegidos, porque ellos hacen la política preventiva, así lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Las viejas generaciones, cuando jugaban, querían ser el policía, el héroe. Hoy los jóvenes no tienen el estereotipo de ser el policía, quieren ser el delincuente o sicario. Uno ve a un policía en la calle y tiene temor, porque crees que te va a extorsionar. Pero también a ellos, ¿cómo les hemos garantizado sus derechos? ¿les pedimos que arriesguen su vida sin armamento y sin equipo a la delincuencia que tiene armas más poderosas?”, explicó Javier Martínez Cruz, maestro en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo, exsecretario técnico de la Comisión de Seguridad Pública federal de 2006 a 2011.

“Los municipios tienen que hacer un esfuerzo, dejar de estar gastando en créditos con la banca comercial y destinarlos en seguridad pública. Si tienes seguridad y la gente se siente protegida, participa más y paga sus impuestos. Ese es un problema no sólo de la Federación o del Estado”, expuso el especialista en seguridad.