Tras viralizarse una denuncia por la presencia de supuestas chinches en un vagón del Metro de la Línea A, el diputado local del PAN Ricardo Rubio exigió una inspección en todos trenes a fin de verificar las condiciones de higiene de los mismos, y de ser necesario fumigarlos.

“Nunca antes se habían visto este tipo de incidentes, pero no nos sorprende porque ya no es sorpresa este tipo casos cuando no hay mantenimiento, ni dinero para atender las quejas de usuarios y hay desinterés por cuidar el servicio que se presta”, dijo.

Mencionó que, al no darle mantenimiento correcto al Metro, ni ejercer recursos para diversos rubros de cuidado, aparecen cada vez más problemas que por más “chuscos” que parecieran, sí son una realidad diaria.

“Parece que estamos en la edad media con viejas plagas. Este tipo de situaciones ponen en riesgo la salud de las personas que a diario utilizan este medio de transporte porque, además, de las chinches, también pudiese haber cucarachas porque hay venta de comida en los interiores de las estaciones”.

Lee también: Explosión por presunta acumulación de gas LP daña vivienda en Las Vegas Xalostoc, Ecatepec

Agregó que también puede haber ratas porque al existir la venta de comida, tanto de puestos fijos como ambulantes en las estaciones del Metro, la falta de cuidado genera plagas.

“De ser así, solicitamos limpieza en los vagones; es una situación que el Metro ha olvidado e incluso, ya dejaron de realizar labores de desinfección por los casos de Covid19 durante las últimas olas de la pandemia en la Ciudad”, subrayó.

De acuerdo al diputado local por Coyoacán, es urgente que el Metro y a la Secretaría de Salud ejecuten acciones conjuntas para llevar a cabo la fumigación y limpieza extrema en todos los vagones y estaciones del Metro, así como los RTP que el Gobierno presta de “apoyo” durante algún incidente en los momentos cuando el Metro, por alguna negligencia, suspende el servicio.

Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportó la presencia de supuestas chinches en una ventana de los vagones de un tren de la Línea A.

A través de la publicación de la página de Facebook Mi Valle de Chalco, se hizo la denuncia sobre la presencia de estos insectos.

Lee también: Taxistas instalan bases en inmediaciones del Tren Interurbano México-Toluca

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd