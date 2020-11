Pese a repunte de Covid, la CDMX sigue en naranja

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento cada día crece más la preocupación por la expansión del Covid-19, pues a pesar del endurecimiento en las restricciones a negocios, los contagios y decesos no disminuyen. Por el contrario, nos comentan, la cadena de contagio está creciendo de una forma alarmante y ha orillado a algunos hospitales a no recibir más pacientes. Por lo pronto, nos aseguran que a pesar de la crítica situación no se va a regresar al semáforo rojo, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará haciendo los llamados a la población de acatar las medidas de prevención.

Los amagues de los bejaranistas



A los morenistas de la capital les sorprendió que hace un par de días se difundiera una foto en redes sociales en la que el nuevo presidente nacional del partido, Mario Delgado, se reunió con René Bejarano, su esposa Dolores Padierna y Manuel Oropeza, para destacar la colaboración de los políticos. Nos dicen que esa imagen fue un amago de los bejaranistas porque la diputada federal Padierna ya se quedó sin los apoyos necesarios para competir por la alcaldía en Cuauhtémoc y busca a toda costa mantenerse en la palestra. Además de que están pidiendo el distrito 8 federal para don Manuel, con la finalidad de que llegue a la Cámara de Diputados, que difícilmente va a conseguir. Los jaloneos entre los morenistas están a la orden del día.

Diputada dice que cubrió gastos por billete conmemorativo



La diputada local de Morena, Donají Olivera Reyes, nos asegura que ella asumió todos los costos relacionados con la emisión del Billete de Lotería conmemorativo por el 108 Aniversario de la inauguración del Antiguo Palacio de Donceles y que el Congreso no erogó un solo peso y fue consistente en la contratación de un fotógrafo para las imágenes. Nadie pone en tela de juicio el dicho de la legisladora. Sin embargo, salta la duda de por qué existe el requerimiento por 600 mil pesos en la Oficialía Mayor, así como en la Tesorería, donde se reclaman comprobantes. Ojalá pronto se aclare, sobre todo porque la lucha contra la corrupción es la bandera de Morena. ¿A quién le creemos?

Los alcaldes, a trabajar ante encuestas



Para evitar jaloneos y fracturas, la dirigencia nacional de Morena tomó una decisión importante para definir a los futuros candidatos presidentes municipales del Estado de México: todos serán definidos mediante la tradicional encuesta. Esta determinación cayó como balde de agua fría en algunos ediles que buscan la reelección y el desgaste normal que les genera el ejercicio del poder les puede pasar factura. Nos comentan que quienes tendrán que ponerse a trabajar deben ser el presidente de Tlalnepantla, Raciel Cruz, y el de Ecatepec, Fernando Vilchis, entre otros.