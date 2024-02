Pese a la contingencia ambiental y las restricciones sugeridas por las autoridades locales, como el no hacer ejercicio al aire libre, evitar el uso de autos e incluso y básicamente salir a las calles, miles de personas omitieron esa recomendación y prefirieron disfrutar un domingo en familia.

“Entre semana nunca hay tiempo para estar con los niños, convivir todos, en familia básicamente y por eso, los domingos siempre salimos, en ocasiones aprovechamos para salir fuera de la ciudad, pero ahora nos tocó el Hoy no circula y ni modo, nos quedamos”, dijo Manuel, quien desde las 10:00 horas estaba en el “Paseo en Bici” para estar con su familia.

Al igual que la familia Castrellón, cientos de capitalinos andaban en bicicleta, otros en patines y unos más, corriendo. A esa hora, en domingo, el cielo de la Ciudad era una nata gris, los edificios de Paseo de Reforma, apenas se alcanzaban a ver.

“Sí está fuerte, yo desde el sábado estoy con la garganta y ojos irritados, no hemos aprendido el daño que hace el uso de tantos automóviles en tan poco espacio, es muy dañino para todos”, dijo Abelardo, que sólo salió a caminar pero dijo, no pudo pues se agitaba demás y decidió resguardarse en su domicilio.

Si bien, a diferencia de un domingo sin contingencia, hoy la asistencia fue menor.

Corredores. Foto: Especial

Las autoridades determinaron que se podría andar en bici solo hasta el mediodía, lo que a más de uno provocó molestia.

“Se debe fomentar más el uso de bicicletas o vehículos alternativos, incluso, usar más el transporte público, así no se puede ni respirar, nos están matando. Nosotros no tenemos la culpa, somos lo más afectados porque todo el tiempo usamos bici y resulta que hasta eso es dañino para nosotros”, dijo Daniela, quien aseguró que desde hace 3 años empezó a moverse por toda la ciudad en bicicleta para no contaminar.

Durante el paseo, los organizadores contaban a los ciclistas no agitarse de más y que se fueran preparando pues el recorrido era menor, “a lo que nos obligan los vehículos, a resguardarnos, a irnos a encerrar a nuestras casas. Ya es tiempo que se metan orden a tantos carros”, dijo molesto Moisés, otro que no pudo disfrutar de un domingo en bicicleta a raíz de la contingencia ambiental que está desde el jueves pasado.

Corredores y ciclistas. Foto: Especial

