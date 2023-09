Trabajadores del programa Salud en tu Casa, anteriormente llamado Médico en tu Casa, cierran los accesos a la Secretaría de Salud (Sedesa) en demanda de basificación.

“Nosotros tenemos 7 años, ya casi 8 años con Médico en tu Casa, que no nos dan una basificación. Hemos estado atendiendo pandemias, hemos estado en inundaciones y no nos reconocen todo eso. Cómo es posible que INSABI, un programa que tuvo dos años lo estén basificando y nosotros como ser Médico en tu casa no nos tomen en cuenta”, señaló durante la movilización Esther, enfermera.

Luego de tomar los accesos a la sede de la Secretaría de Salud, los inconformes cerraron la circulación en ambas direcciones de la Av. de los Insurgentes al cruce con Eje 2 Norte.

El personal médico, exige que las autoridades les den fecha para la contratación con base a los 440 trabajadores de la CDMX que integran el programa.

Alerta vial

Personal Médico de la Ciudad de México en demanda de basificación cierra de forma intermitente ambos sentidos de Insurgentes al cruce con Eje 2 Nte. Afectado servicio de la línea 1 del Metrobús

Posibles alternativas Guerrero y Circuito Interior.





