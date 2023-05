Durante la develación de la figura de cera de Saúl “Canelo” Álvarez en el Museo de Cera de la Ciudad de México, el boxeador comentó que Miguel Torruco Garza sería “gran representante como jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

Ante la declaración del deportista, Torruco respondió “Canelo es un gran amigo desde hace varios años, que de un gran campeón venga semejante elogio, con mucho gusto lo tomamos, no creo que haya político al que no le gustaría sumar y gobernar en esta nación, en este caso en la Ciudad de México”.

Pero ¿cuál es la trayectoria política, preparación académica y polémicas del diputado de Morena y favorito del boxeador "Canelo" para suceder a Claudia Sheinbaum?.

¿Quién es Migel Torruco Garza?

Miguel Torruco Garza, nació el 16 de enero de 1988 en la Ciudad de México, es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP.

Cuenta con una especialidad en estrategias digitales por la universidad de Harvard en Cambridge, un diplomado en Marketing Digital por la universidad NYU en Nueva York y estudios en la universidad Luigi Bocconi Di Economía en Milán, Italia.

Participó como activista en el movimiento estudiantil YoSoy132, además de ser miembro del movimiento jovenes y estudiantes con AMLO, en 2012 fungió como asesor digital de la campaña presidencial.

Miguel Torruco Garza. Foto: Especial

En 2018 fundó el movimiento digital Millennials con el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser asesor digital de la campaña presidencial y promovió el voto de los jóvenes. También fue nombrado como Comisionado Nacional Honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo (CONABOX).

Miguel Torruco Garza se salta austeridad y remodela oficina en la Cámara de Diputados

El 4 de noviembre de 2021, el diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza , hijo del secretario de Turismo del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador , Miguel Torruco Márquez, remodeló su oficina en la Cámara de Diputados para diferenciarse de sus otros 200 legisladores federales.

Después de seis días de ausencia en el recinto legislativo, diversos diputados federales percibieron que, al arribar a sus oficinas en el primer piso del Edificio B, la fachada de la oficina de Torruco había sido remodelada, e identificaron que hasta placa de identificación nueva tenía.

Foto: Especial

Regala fotografía y no la paga

En diciembre del 2022 el funcionario causó polémica por regalar una fotografía y no pagarla.

Todo inició, cuando Torruco Garza se le ocurrió regalarle a López Obrador la fotografía que publicó The New York Times tras la marcha que convocó el 27 de noviembre.

Sin embargo, hubo un detalle, que no saldó el costo de la fotografía, obra del fotoperiodista Luis Antonio Rojas.

A través de su cuenta de Twitter, Luis Antonio Rojas denunció que Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, decidió no pagar el costo de la fotografía y pese a ello imprimirla y regalarla al presidente.

Foto: Especial

Después Torruco Garza justificó porque no la pagó de inmediato. “Bajé la foto de internet, la cual aparece en todos lados, la imprimí y se la regalé a un querido amigo. No hice mal uso de la imagen. No la vendí, ni lucré con una fotografía que ya pertenece a la historia”.

Actualmente, Torruco funge de diputado federal en la LXV Legislatura, colabora como secretario de la comisión de Relaciones Exteriores y presidente del grupo de amistad entre México y Estados Unidos.

Miguel Torruco Garza. Foto: Especial







