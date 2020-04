Pediátrico Tacubaya, con casos de Covid-19

En el Hospital Pediátrico Tacubaya, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hay registros de al menos 35 trabajadores de diferentes áreas presuntamente contagiados por Covid-19, cuyo periodo de transmisión fue del 13 al 27 de marzo.

Fuentes del hospital confirmaron que este personal sí está contagiado de coronavirus y está aislado.

A través de los resultados de un estudio de contagio de un caso confirmado por coronavirus, del cual EL UNIVERSAL tiene una copia, y que fue entregado a dicho hospital el miércoles 15 de abril, se puede leer que un trabajador de lavandería en el turno vespertino resultó contagiado en ese periodo al interior del nosocomio, por lo que de inmediato se inició el análisis de los compañeros que tuvieron contacto directo con él.

Ante esto, 500 trabajadores pidieron se les hiciera el muestreo para identificar SARS-Cov-2 (coronavirus), para disminuir la “ansiedad y estrés” que padecían.

De acuerdo con el documento, al trabajador, de iniciales DMC, se le hicieron dos pruebas; la segunda es la que dio positivo. El 27 de marzo, este trabajador dejó de asistir al pediátrico Tacubaya.

Más casos. Posteriormente se identificaron cinco trabajadores no de riesgo. En el documento se precisa que este contagio no se puede relacionar con el empleado de la lavandería, pues el periodo de sintomatología no concuerda con el estimado por las autoridades.

“Se hizo revisión de 35 casos potenciales, incluyendo el caso índice, y se descartó, de manera inmediata, a 25 por no pertenecer al servicio donde trabaja el caso índice y no cumplirían definición de contacto directo [con el primer contagiado]”, dice el documento que refiere que al interior del Hospital no hay un brote de contagio provocado por el primer caso.

Protestan en Balbuena

Un grupo de enfermeras y médicos, así como personal administrativo del Hospital General Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, se manifestaron este jueves por la falta de insumos y equipo de protección para enfrentar la pandemia por Covid-19, pues aunque no son un hospital que será reconvertido, sí están llegado casos tanto sospechosos como confirmados.

Al concluir la protesta que se realizó de forma pacífica, diversos médicos informaron que un caso por coronavirus sería trasladado a otro hospital de la Ciudad de México.

En tanto, una ambulancia ingresó al área de urgencias y personal con trajes especiales de aislamiento sacó a una persona del sexo masculino de 32 años de edad intubado y con la cara cubierta.

Por su parte, la Secretaría de Salud local indicó que las carpas triage están por instalarse en el resto de los hospitales y aseguró que el Hospital Balbuena no atenderá a pacientes por Covid-19.

En el Estado de México, el enfermero Heriberto Arena Solís falleció por Covid-19 en el Hospital General Salvador González Herrejón del Instituto de Salud del Estado de México, confirmaron autoridades; en el nosocomio hay otros 20 casos sospechosos.