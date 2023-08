Con un pulcro uniforme azul, portando con orgullo del lado izquierdo del pecho su insignia de capitana y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detrás, Abi Génesis Cruz Domínguez asegura que “pasó de soñar que volaba a hacerlo mientras estoy despierta”.

Para ella, el sueño de ser piloto comenzó hace 10 años, cuando en su adolescencia veía sobrevolar los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy, a sus 29, no sólo lo cumplió, sino que además se convirtió en la primera mujer capitana que pilota una aeronave de este agrupamiento.

Abi Génesis lleva más de cinco años en las nubes, pues ha pilotado más de 110 horas de vuelo. Lo que comenzó como un efímero sueño de llegar al cielo, desde su natal Acapulco, Guerrero, lo ha concretado a lo largo de su trayectoria, pues a los 24 años, en su primera oportunidad como capitana, despegó un helicóptero Bell 412 en la zona de Campeche, donde llegó a volar hasta por ocho horas diarias.

A sus 19 años se sentía perdida: no sabía a qué quería dedicarse, pero al ver por primera vez sobrevolar un helicóptero supo que “algún día estaría ahí”.

“Fue amor a primera vista”, así define la piloto acapulqueña su amor por las “máquinas”, como llama a los helicópteros, quienes más que ser el medio de transporte para desempeñar su labor, son sus compañeros, a quienes en cada vuelo les encomienda una excelente jornada: “En cada emergencia y patrullaje tengo una sincronía con ellos, les cuento de qué va el recorrido; como voy sola, el helicóptero se vuelve mi copiloto”, narra Abi Génesis apenada y entre risas.

Ella inició sus estudios en la Escuela de Aviación Mexicana. En sus primeros dos años sus vuelos estaban empañados por el miedo, “un fallo en el aire no te perdona”, cuenta, por ello, con entrenamiento y trabajo en el campo logró transformarlo en seguridad: “Tienes que sentir la máquina y conocerla; para ser piloto necesitas vocación, pasión y responsabilidad”, agrega.

La curiosidad y determinación por pertenecer al Agrupamiento Cóndores de la SSC la llevó a ser la primera mujer, en 45 años, en ser nombrada capitana.

“Cuando venía de visita y pasaba por los hangares veía a los Cóndores y les tomaba fotos, y al verme aquí usando su uniforme, volando sus helicópteros, me parece un logró”, recuerda con orgullo.

Con este nombramiento, la capitana considera que la corporación rompió con los estereotipos de que una mujer no puede trabajar con hombres. Desde que ella llegó se ha sentido parte del agrupamiento. El género no ha sido impedimento para que sus compañeros y subordinados la vean como comandante, y así poder seguir inspirando a más mujeres que quieran entrar en la aviación: “Me han visto como un capitán, no como mujer, soy una más”.

La jefa de pilotos Cruz Domínguez tiene jornadas extenuantes que comienzan desde las cinco de la mañana, y aunque cada día es distinto, puede estar en el módulo de vigilancia, en la ambulancia aérea, en recorridos policiacos o rescates aéreos, lo que día a día la lleva a subirse al helicóptero es el apoyar en los rescates de emergencia.

Su primer vuelo como capitana de los Cóndores lo realizó el pasado 16 de agosto para familiarizarse con el funcionamiento de las aeronaves de la corporación, ya que estas son más pequeñas que los Bell 412. Y su primera misión fue en el patrullaje aéreo del lunes 28 en el regreso a clases escolares.

La labor es solitaria

En la mayoría de los recorridos, Abi Génesis sobrevuela la Ciudad de México a casi 3 mil metros sin ningún acompañante físico, pero no está sola porque su madre, quien la impulsó desde el inició de su aventura, narra, siempre está presente en sus pensamientos.

“Una noche antes de mi primer vuelo me tomó de las manos y calmó mis miedos”, indica la jefa de pilotos.

Abi Génesis todavía no sabe dónde termina el viaje junto a su “máquina”; para ella ha sido un sueño y no quiere que la despierten. Comenta que “no hay más para mí que estar en un helicóptero, el límite sólo es el cielo”.