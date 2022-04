Otraaaa ley seca en la CDMX

La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad de México ordenó la aplicación de la ley seca por la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 10 de abril y, ahora, al menos siete alcaldías determinaron la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en sus territorios por los eventos de Semana Santa. Se trata de Magdalena Contreras, cuyo titular es Luis Quijano (PRI); de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava (PRI); y las gobernadas por morenistas como Iztapalapa, por Clara Brugada; Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil; Milpa Alta, de Judith Vanegas; Tláhuac, Berenice Hernández, y de Xochimilco, José Carlos Acosta, aunque en su caso fue por la Feria de la Nieve. Lo que se preguntan algunos es si la ley seca, que voces la han cuestionado por afectar la economía, seguirá siendo un instrumento recurrente en la capital del país.

Alcaldesa de Naucalpan no olvida adeudos

Nos platican que quien no quita el dedo del renglón con respecto a las presuntas anomalías de su antecesora, la morenista Patricia Durán, es la actual presidenta municipal de Naucalpan, la panista Angélica Moya, quien además de denunciar un adeudo por casi 3 mil millones de pesos cuando tomó las riendas del ayuntamiento, esta semana reveló que doña Patricia, junto con el extesorero Leopoldo Corona, firmaron sin autorización del Cabildo un pagaré por 130 millones de pesos de una Sofol, el cual no se cubrió y por ello interpondrá una nueva denuncia en la Contraloría y las fiscalías mexiquenses y federales. Vaya que los líos en Naucalpan no paran.

Se le acaba el tiempo al edil de Ocuilan

Luego de que el Poder Judicial del Estado de México rechazó el recurso de apelación que solicitó el alcalde de Ocuilan, de Movimiento Ciudadano, Emilio Arriaga, para suspender provisionalmente el proceso que se le sigue por el delito de la privación ilegal de la libertad, por lo que se mantendrá en la cárcel, nos comentan que el Cabildo deberá nombrar un suplente para encargarse del municipio, pues ya se cumplieron 100 días que el alcalde no está en su cargo.