“Está horrible, qué calor, traigo protector solar y tomó mucha agua, hay que tener cuidado al comer en la calle, porque la comida se descompone muy rápido” dijo Francisco, quien trabaja de oficinista en el centro.

Nuevamente, el intenso calor se hizo presente en la Ciudad de México y mantuvo en jaque a los capitalinos.

Algunos aprovecharon para refrescarse en la Fuentes Danzantes del Monumento a la Revolución.

Lee también Localizan cuerpo de una mujer con signos de violencia en hotel Jacarandas de la CDMX

A las 14:22 horas de este lunes, el termómetro alcanzó los 31 grados en la capital del país.

“Un buen de calor, ya me refresqué con la fuente, está rica el agua, solo me haría falta una chela para pasármela mejor” dijo el señor Arturo, quien se metió a las Fuentes Danzantes con sus perros.

“El calor está bastante fuerte y lo enfrentamos tomando mucha agua, yo no me mojó porque luego uno se enferma de la garganta, las noches terribles, no se puede dormir de tanto calor”, explicó la señora Rosario, visitante del Monumento a la Revolución.

Lee también ¿Quién quedaría en el puesto tras la renuncia de Sheinbaum?

¿Por qué hace calor en la CDMX?

Por un sistema de alta presión, posicionado en niveles medios de la atmósfera en el occidente de México, lo que origina una onda de calor.

Una onda de calor es una combinación de temperatura excesiva y humedad que se mantiene durante tres días seguidos generados principalmente por la contaminación de las ciudades.

Por ello, autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil hacen estas recomendaciones a los capitalinos:

Lee también Sheinbaum firma convenio con Ciudad Juárez para desarrollo de Agencia Digital de Innovación Pública

Procurar no exponerse por tiempo prolongado al sol, usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, usar gafas de sol, sombrero y gorra.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/rmlgv