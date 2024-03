Chimalhuacán, Méx.— Han pasado más de cuatro meses de la caída del puente peatonal de Los Rosales, en el límite de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, y las autoridades mexiquenses no lo han sustituido.

La falta de la estructura provoca molestias para los vecinos, principalmente para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, porque deben utilizar el paso vehicular que se encuentra a un lado del puente colapsado y se arriesgan a sufrir algún accidente.

En esa franja hay otros puentes peatonales para que los residentes crucen por arriba del río de La Compañía, el cual es el límite de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, pero fueron “clausurados” por el ayuntamiento chimalhuaquense, aunque los habitantes los siguen usando.

“Lamentablemente lo seguimos utilizando, y pues es fundamental porque es el cruce y nos evita dar una vuelta hasta allá. Le pusieron clausurado, pero realmente no, solamente es para cosas pesadas porque un puente peatonal sí lo aguanta”, contó Pedro García, uno de los vecinos de Chimalhuacán.

“Le pusieron clausurado, pero le pusieron eso como protección para que no pasen triciclos, motos, no sé, pero aún así para las personas sí es un poco incómodo, porque van a traer su tanque de gas y no pueden pasar por aquí, se tienen que ir hasta allá. Una personita que trae una andadera no pueden pasar, yo los he visto, entonces sí está un complicado irse a dar la vuelta hasta allá porque no hay paso peatonal”, narró Javier, otro de los vecinos.

Las autoridades de Chimalhuacán les colocaron unas barreras de metal a los puentes Los Olivos y al que se encuentra a la altura de la calle Neftalí, en la colonia Israel, para evitar que las motocicletas, mototaxis y triciclos transiten por ellos, pues el peso los puede dañar.

Los habitantes que usan el de Los Olivos sufren más incomodidades porque en la entrada y salida le pusieron una viga de metal a la altura de las rodillas y tienen que brincarla para pasar. Los ciclistas tienen que cargar la bicicleta para cruzar ese punto.

El 2 de noviembre pasado, el puente peatonal de Los Rosales, llamado así porque se encuentra a unos metros del panteón de ese mismo nombre, se colapsó y 11 personas resultaron heridas.

La estructura fue retirada horas después y se habilitó un espacio del puente vehicular que se encuentra al lado para que los transeúntes pudieran cruzar de Chimalhuacán a Neza y viceversa.

Luego del accidente, autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron las condiciones en las que se encuentran las estructuras, pues todas se edificaron de manera ilegal, sin el consentimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada del cauce del río de La Compañía, reveló la Coordinación de Protección del gobierno del Estado de México.

Ante los reclamos de la población, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl incluyó en su presupuesto de obras de este año recursos para la edificación de un puente, pero aún no se sabe si lo construirán o será el gobierno estatal o el de Chimalhuacán.

Hasta ahora no se ha dado a conocer de manera pública cuál es el plan de las autoridades mexiquenses en esa franja divisoria entre ambos municipios.

Se desconoce si serán retiradas las estructuras que ahora funcionan y se edificarán nuevos o serán reforzados los que ya están instalados desde hace décadas.