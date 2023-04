Tras asegurar que “a mí nadie me cuenta los problemas de la capital porque los he vivido en carne propia”, la diputada federal del PRI Cynthia López Castro habla de sus fortalezas para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y pide piso parejo en la selección de la candidatura, sobre todo en el caso de las mujeres.

“Somos a las que nos cuesta más trabajo, las que muchas veces luchamos el doble, las que a veces quieren que nos bajemos rápido de la candidatura”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la exdiputada local del tricolor sostiene que al centro del país le urge un reordenamiento en materia de transporte público, así como fortalecer la seguridad.

A pesar de ser opositora, se desmarca de abrir una investigación por la Línea 12 del Metro o de encabezar un gobierno persecutor, pues dice que la ciudadanía quiere resultados.

¿Por qué usted y por qué quiere gobernar la CDMX?

—Competí por primera vez en la Ciudad de México a los 21 años, he sido legisladora en cuatro ocasiones por la Ciudad de México, conozco los caminos y recorro la Ciudad todos los días. Mi mayor virtud es la versatilidad de entender la desigualdad social que existe en la capital, estoy preparada, soy doctora en Administración Pública, tengo la experiencia, la fortaleza académica y, sobre todo, la sensibilidad social que me da la calle todos los días, porque la camino y recorro, tengo claros los problemas de la Ciudad de México, a mí nadie me los cuenta porque los he vivido en carne propia.

También quiero ser jefa de Gobierno porque quiero transformar la Ciudad de México; la capital es de contrastes, quiero hacer que sea de las mejores del mundo, una Ciudad segura, bien conectada, con un buen transporte público que sea eficiente y que llegue a todos lados, una capital moderna, de innovación, con servicios públicos y, sobre todo, una red de transporte público eficiente y segura.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad y cómo lo resolvería?

—Para mí el principal problema de la Ciudad de México es el transporte público y la inseguridad. Los asaltos en el transporte público han aumentado 38%, hoy tenemos un transporte público que no llega a todos lados, la Ciudad no está conectada en todos los puntos, hoy tenemos un transporte público que no es seguro para las mujeres, necesitamos que tenga una infraestructura para que sea caminable. Te quiero decir que los jóvenes gastan entre 50 y 70 pesos diarios en el transporte público para ir a la universidad, muchas veces no les alcanza, caminan y sufren asaltos, entonces me parece fundamental tener un transporte público seguro que conecte todos los puntos.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—Necesitamos tener una de las ciudades más seguras del mundo, más cámaras; aspiramos a ser como Singapur, donde si hay un asalto la policía tiene dos horas máximo para detectar quién lo cometió y 99% de los casos son detenidos, necesitamos mejores policías que tengan mejores salarios y necesitamos un sistema de cámaras en la Ciudad que esté interconectado y que podamos garantizar seguridad a los capitalinos, pero sobre todo a las mujeres.

Según el Inegi, las alcaldías con más inseguridad son las colindantes con el Estado de México: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza y, bueno, pues la percepción de inseguridad en 2022 fue de 65%, es decir, 65% de los capitalinos se sienten inseguros todos los días de su vida, necesitamos una Ciudad donde la gente de Polanco e Iztapalapa se sienta igualmente segura.

¿Qué haría para que el Metro funcione de forma adecuada y se abata el rezago?

—Crear un transporte público seguro en materia de infraestructura y, por supuesto, seguro en materia de que la gente pueda ir y no sufra asaltos, entonces, en materia de infraestructura se necesitan por lo pronto 5 mil millones de pesos, se deben crear más líneas.

El Metro no llega a Santa Fe, a lugares de Cuajimalpa, de Milpa Alta, a algunas partes de Tlalpan, necesitamos ampliar la red del Metro, que esté conectado a todos lados, necesitamos que la gente deje de comprar automóviles porque el Metro les resuelve, entonces se necesita una buena inversión en mantenimiento, así como ampliar la red de Metrobús.

¿Qué medidas adoptaría para hacer frente a la crisis del agua?

—El agua ha sido un problema que, por más autoridades que hemos tenido, nadie lo resuelve. Me parece fundamental tener una regulación estricta en la Ciudad de México, seguimos viendo gente que sigue lavando los coches afuera, desperdiciando el agua, y por otro lado vemos a la gente que recibe agua por tandeo una vez a la semana. En la Ciudad de México, 40% de la gente recibe agua dos veces por semana, entonces necesitamos garantizar el derecho al agua como un derecho universal, es inadmisible que 40% del agua potable en la Ciudad de México se pierda en fugas, se deben implementar medidas de manejo de agua en todos los niveles.

Sobre el Gobierno actual reconoce los esfuerzos en materia de movilidad, como son los autobúses eléctricos, pero señala deficiencias en el transporte público como el Metro, que califica como la mayor deuda de esta administración.

¿Plantearía una investigación a la administración actual, en caso de ganar, y por qué casos?

—No voy a repetir la conducta actual de Morena, persiguiendo gobiernos anteriores y echándoles la culpa de todo.

En mi caso será enfocarme en resolver los problemas de la gente, como el agua, seguridad, transporte público, empleo, ver para adelante y entregar resultados, no voy a perder mi tiempo en perseguir gobiernos anteriores, la gente quiere resultados.

¿Qué opina de sus rivales?

—Me parece que es legítimo aspirar a gobernar la Ciudad de México.

Los respeto a todos y creo que nos tenemos que conducir con respeto, porque la gente quiere resultados más que descalificaciones, entonces para mí es importante que haya respeto.

¿Hay piso parejo para participar?

—Bueno, yo he pedido que haya piso parejo en la selección de candidaturas.

Para mí es importante que en todos los partidos se les dé el lugar apropiado a las mujeres, porque somos a las que nos cuesta más trabajo, las que muchas veces luchamos el doble, las que a veces quieren que nos bajemos rápido de la candidatura, entonces, bueno, lo que más pedimos es que se nos respete a las mujeres que estamos aspirando a gobernar la Ciudad de cualquier partido.

¿Es necesaria la alianza?

—Me parece que la alianza es fundamental, Va por México puede ganar la Ciudad dando buenos resultados, teniendo un perfil con un expediente limpio a la ciudadanía, porque si la gente nos da la oportunidad de gobernar la Ciudad de México tenemos que entregar los mejores resultados.