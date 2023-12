El alcalde Mauricio Tabe alertó de una red de falsificadores de documentos que opera en Miguel Hidalgo, ofreciendo certificados de uso de suelo, permisos, suspensiones para retirar sellos y trámites relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios que carecer de sustento legal en la alcaldía.

“Hemos recibido ya una serie de documentos falsos, copias que no tienen sustento en nuestros archivos y que no implican decisiones del gobierno, sino documentos apócrifos, con los cuales los dueños de los negocios suponen tener ya todos los trámites completos y a la hora de la hora lo que tienen son puros documentos que no tienen validez”, explicó.

En este contexto, llamó a los empresarios y a quienes deseen invertir en Miguel Hidalgo a acercarse a la Ventanilla de Atención Empresarial, instalada en el miércoles Ciudadano y atendida por personal de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, para revisar la legalidad de los documentos y evitar que sean víctimas de fraude.

“Hago esta advertencia porque a mí no me gusta que transen a los empresarios a costa del nombre de la alcaldía, hago esta advertencia porque no hay algo más delicado que un empresario invierta y luego tenga parada su obra o su negocio, hago esta advertencia porque estamos procurando el cumplimiento de la ley y que se cumpla con el uso de suelo”, sostuvo.

Tabe recordó que el último caso se detectó apenas la semana pasada en una obra ubicada en Eugenio Sue 223, en Polanco, en donde los propietarios exhibieron un documento falso en donde se indicaba que la alcaldía resolvía la conclusión del procedimiento de verificación, por lo que decidieron romper los sellos. Al respecto, la alcaldía repuso los sellos de clausura y solicitó a la Fiscalía capitalina iniciar una carpeta de investigación, con lo que ya suman más de 20 denuncias interpuestas por este acto ante esta dependencia sin que tengan algún efecto.

“Llevamos 711 días de que comenzamos a presentar diversas denuncias ante la Fiscalía y no hay avances”, criticó.

Por su parte, el Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Miguel Hidalgo, César Garrido, explicó que se tienen presentadas cuatro denuncias ante la Fiscalía capitalina por este tipo de casos.

“Hemos identificado, por ejemplo, que cuando están haciendo algún desarrollo, que practicamos la visita de verificación, tienen una lona colgada con un número de registro, con ciertos datos del proyecto y que, cuando practicamos la visita y revisamos los archivos, esos registros corresponden a otro inmueble”, detalló.

