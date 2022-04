No hay humo blanco en Edomex para 2023

A unos meses de que se defina quién sería el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México, entidad donde se llevarán a cabo los comicios en el verano de 2023, todavía no hay humo blanco. Nos dicen que el dirigente nacional de ese instituto político, Mario Delgado, comentó a algunos de los “suspirantes” que no se ha decidido al abanderado que los representará en las urnas el próximo año. Aunque nos comentan que esa determinación no recaerá precisamente en la dirigencia nacional, sino en el inquilino de Palacio Nacional, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Entonces sólo les queda esperar y aguantar en caso de no ser la elegida o el elegido.

La baja participación en la consulta de revocación en las alcaldías de la UNA

En el balance que realizan en Morena sobre si se cumplieron las metas impuestas —más allá de que ahora celebran 1.5 millones de votos—, nos dicen que hay que poner atención en alcaldía por alcaldía y quiénes eran los responsables políticos, que aquí le contamos, muchos eran secretarios del Gobierno capitalino para operar en demarcaciones gobernadas por la oposición y ver qué cuentas entregarán. Por ejemplo, en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con gobiernos panistas, se tuvo la participación más baja, con un 12% y un 16%, respectivamente, mientras que en Cuajimalpa, con gobierno priista, también se obtuvo poco más de 16%. En el caso de Álvaro Obregón, también de la alianza, hubo un 17%. Eso sí, los alcaldes de la UNA-CDMX han rechazado que hayan intentado boicotear, e incluso, el titular de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió que la gente no participó porque simplemente no quiso.

Milpa Alta, en alerta por violencia intrafamiliar

Nos platican que en la alcaldía Milpa Alta, cuya titular es la morenista Judith Vanegas, se reconoció que si bien en la demarcación hay una baja incidencia delictiva, el problema de la violencia intrafamiliar ocupa el primer lugar de los delitos que se cometen, sobre todo, en poblados como San Antonio Tecómitl, San Pablo Oztotepec, Villa Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco y San Pedro Atocpan, y ello puede derivar en feminicidios que lastiman a la comunidad. Por ello, nos detallan, en una reunión de la mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad se acordó reforzar las acciones para combatir dicha situación, por lo cual estuvo presente la secretaria de Mujeres capitalina, Ingrid Gómez.