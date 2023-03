No hay alarma: Descarta Sheinbaum que consumo de fentanilo en CDMX sea un problema de salud pública

No hay alarma por el consumo de fentanilo en la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, puntualizó que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el la Ciudad de México (IAPA) ha identificado que diariamente 259 personas consumen una dosis de fentanilo, y que “muchos de ellos” pueden hacerlo de forma legal.

“Son 259 personas que están reconocidas que utilizan fentanilo durante todo el año y que consumen una dosis diaria, algunos de estos ni siquiera es ilegal, sino que también es consumo legal… Son 259 identificados que diariamente consumen una dosis y muchos de ellos puede ser legal”, indicó en respuesta lo publicado este día por EL UNIVERSAL.

En este sentido, y a pregunta expresa de si coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no hay consumo de fentanilo en México y en la Ciudad, la mandataria respondió que “pues en todo caso es muy menor, pero hay que estar seguros de que ese no se va a incrementar”.

Asimismo, descartó que este consumo menor de fentanilo sea un problema de salud, aunque ya se hayan hecho algunos decomisos de esta droga en la Ciudad.

“Lo que se ha encontrado es las incautaciones que hacen igual, así como ha incautado el Gobierno federal, aquí también, pero no es un problema hoy de salud pública, pero hay que prepararse para que no lo sea así”, dijo.

Claudia Sheinbaum recalcó que en ningún momento quieren que haya un incremento en el consumo de esta droga, de ninguna, pero en particular de fentanilo.

“El fentanilo es una droga que se produjo por las farmacéuticas, que en estados Unidos generó una propia adicción por las propias farmacéuticas y que hoy es un problema grave de salud pública, y estamos trabajando con el Gobierno de México, con la Secretaría de Educación en particular, en este programa que van a hacer en las escuelas, que anunció el presidente en la mañanera, para poder informar a los jóvenes que se alejen de cualquier tipo de droga, pero en particular del fentanilo porque las implicaciones son catastróficas”.

Dejó claro que México está haciendo mucho para evitar la comercialización ilegal de fentanilo, por lo que no coincidió con lo dicho por algunos senadores republicanos de que nuestro país no controlaba el paso de este fármaco.

A su vez, coincidió con el presidente López Obrador de revisar realmente con expertos, médicos y científicos, si el fentanilo, incluso en términos de receta legal, es necesario o no, o hay otros analgésicos u otros medicamentos para el dolor que pueden sustituirlo y que no generarían este mercado ilegal que se traduce en un problema de salud pública.

“Además, del gran tema de acompañar a los jóvenes para que no tengan que acercarse a las drogas. Entonces, estamos trabajando con la SEP y en el caso de la ciudad no es una alarma, pero hay que estar atento para que no haya un consumo de fentanilo en la ciudad”, concluyó.

Este día EL UNIVERSAL publicó que el IAPA inició con el registro del consumo del fentanilo en la capital del país. De acuerdo con el Análisis Corporativo de los Factores de Riesgo y Adicciones en la Ciudad de México, al día consumen fentanilo 259 personas.