“Que haya salud y trabajo”, entre los principales deseos que los capitalinos tienen este 25 de diciembre y que lo externaron durante su festejo de Navidad y día de asueto que los llevó a disfrutar de una cálida caminata por el Centro Histórico.

Gorros de Santa Claus, suéteres navideños y sudaderas fue la vestimenta que caracterizó este lunes a los habitantes de la capital durante una caminata, que por momentos fue calurosa, pero en familia por el Centro Histórico y en especial el Zócalo Capitalino.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Aunque la verbena navideña que instaló el Gobierno capitalino no abrió este 25 de diciembre, no fue impedimento para que visitantes abarrotaran por momentos el corredor peatonal Francisco I. Madero y además el Zócalo Capitalino que mantiene un cierre por completo de su circuito a los automóviles y aunque no hay decreto oficial de la autoridad capitalina, este 25 estuvo totalmente peatonalizado.

“Me la estoy pasando súper bien, en familia”, dijo Cristal quien lucía una diadema navideña y estuvo acompañada de su hija.

“Que haya salud, trabajo y pasarla en familia”, sostuvo.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, los capitalinos aprovecharon el 25 de diciembre para pasear por el zócalo capitalino; jugar con inflables, tomarse selfies, comer un helado. La mayoría se observó alegre y relajado pues aún las fiestas decembrinas perdurarán por unos días más.

“Me la estoy pasando muy bien. Aquí con la familia. Tengo muchos deseos, no sabría por dónde comenzar. Pero que se mantenga el tener trabajo y salud, son cosas importantes tener“, concluyó Elisa quien también paseaba de la mano de su hija de 3 años.

