Negrete: habrá parquímetros en Coyoacán para enero

Pese a que en febrero de 2014 organizaciones vecinales y franeleros evitaron la instalación de parquímetros en Coyoacán, el alcalde Manuel Negrete Arias aseguró que estos aparatos serán colocados en diciembre o enero próximos, a más tardar.

Entrevistado al concluir el evento de su Primer Informe de Labores, el exfutbolista dijo que están avanzadas las negociaciones con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y algunas empresas, para instalarlos lo antes posible.

Afirmó que para este programa no requerirá de consultas ciudadanas, porque, según él, “desde mi llegada hemos hablado con los vecinos y todos están de acuerdo con los parquímetros. No es posible mantener a los franeleros”, que por años han generado problemas no sólo para quienes viven en esa alcaldía, sino para el turismo.

“Hemos hablado con ellos de que no es posible que tengan cuotas fijas, cuando no están permitidas. Es más, a mí me han cobrado entre 80 y 100 pesos por dejar mi auto. En algunas ocasiones les comenté si en el precio va incluida la lavada. Eso se acabó y pronto habrá parquímetros”, enfatizó Negrete Arias.

Aclaró que a esos 100 o más franeleros que existen, principalmente en el centro de Coyoacán, “no los dejaremos desamparados, como ya lo he dicho antes, pretendemos contratarlos para que sean los encargados de inmovilizar las unidades”.

Cabe destacar que hace cinco años, vecinos de la colonia Del Carmen y los barrios de Coyoacán se manifestaron contra la instalación de parquímetros.

Investigación. El edil Manuel Negrete alertó a los vecinos de Coyoacán para que no se dejen sorprender con multas en obras por presuntos inspectores.

Reveló que encargó un techo en la fachada de su casa, pero a las pocas horas llegó un sujeto para entregar una presunta multa por ser ilegal la ampliación que realizaba al inmueble.

Por ello, pidió a la Dirección Jurídica de la demarcación corroborar qué autoridad era la responsable de la supuesta multa, “pero nadie se hizo responsable, lo que nos resultó sospechoso, ya que a partir de eso llegaron más demandas. Por ahora son cinco las que tenemos, pero podrían ser más”.