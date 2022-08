Morena CDMX buscará formalizar integración de comisión para investigar Cártel Inmobiliario

Tras la aprobación del exhorto hacia la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México para crear una comisión especial que investigue el llamado Cártel Inmobiliario en Benito Juárez, una de las prioridades de Morena para el próximo período ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre, será formalizar la integración de este grupo de trabajo.

Además, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia que investiguen la posible ‘mudanza’ de este cártel a la alcaldía Miguel Hidalgo.

La vicecoordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Guadalupe Morales, comentó que los vecinos de Benito Juárez se han quejado por este boom inmobiliario desde hace varios años, y hoy que la Fiscalía investiga el asunto, con esta comisión especial podrían dar seguimiento, colaborar o coadyuvar, de alguna manera, a los trabajos que está haciendo la autoridad ministerial.

“Parte de este Parlamento Abierto sería esto, desafortunadamente hay quienes toman las cosas personales, pero no debemos encaminar, ni tener esa bajeza o esa ignorancia parlamentaria. Creo que los asuntos en el Congreso van más allá de filias y fobias personales”, aseguró a EL UNIVERSAL.



Asimismo, descartó hacer un cambio o trueque de comisiones especiales; es decir, crear una para investigar el Cártel Inmobiliario a cambio de instaurar otra para el tema del desplome en la Línea 12 del Metro, tal y como propuso la semana pasada el diputado local y exalcalde de Benito Juárez, Christian Von.

“No estamos en igualdad de circunstancias. La Línea 12 de Metro está siendo investigada, y es más, ya hay algunas personas vinculadas a proceso. No se pueden cambiar nueces por cacahuates, son dos temas completamente diferentes y dos momentos completamente diferentes, y la otra, pues que se proponga lo que se tenga que proponer porque Morena, como siempre lo he dicho, hará valer su mayoría”, sostuvo la legisladora.

En este sentido, precisó que hay que tener altura de miras en éste y en otros temas más, pero desafortunadamente, dijo, en esta Legislatura lo que se ha priorizado es la violencia entre diputados.

“A mi juicio debemos de cambiar esa forma y no por tener una comisión, las o los compañeros se sientan ofendidos o sientan que estamos tratando de hacerles daño en lo personal. De mi parte, en lo personal me parece que esas no son las formas, que debemos actuar con mucha responsabilidad en este tema, y en cualquier otro tema, porque para señalamientos concretos esta la Fiscalía y no nosotros”, comentó Guadalupe Morales.

Que se investigue ‘mudanza’ del Cártel Inmobiliario

De igual forma, el diputado José Martín Padilla solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que las investigaciones que han iniciado contra exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez sea extensiva hacia Mauricio Tabe Echartea y demás personas servidoras públicas que hoy ocupan puestos directivos en la alcaldía Miguel Hidalgo y que, en su momento, hicieron equipo con Luis Vizcaíno Carmona (Luis ’N’) en el gobierno de Benito Juárez.

El legislador afirmó que el equipo de gobierno que acompaña a Tabe Echartea está formado por funcionarios que colaboraron en Benito Juárez en el periodo de tiempo que se investiga a Luis “N”, e incluso, según distintas investigaciones periodísticas, también tienen en común ser socios de algunas empresas relacionadas con el giro inmobiliario.

Por ejemplo, dijo, César Mauricio Garrido López laboró en Benito Juárez de 2009 a 2015, por lo que pidió investigar a este funcionario y a otros más.

