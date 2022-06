Miguel Hidalgo inaugura coworking para mujeres

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el primer coworking o espacio digital al interior del Faro Escandón, con el objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras de esta demarcación.

Acompañado de vecinas de la colonia Escandón, funcionarias y legisladoras federales, Tabe explicó que este proyecto servirá a todas aquellas mujeres que desean emprender y que necesitan de la tecnología, pues en este espacio digital encontrarán las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos.

“Este espacio digital, que es un espacio como se le denomina ahora de coworking, es una zona de trabajo para que quienes quieran utilizar los instrumentos tecnológicos, y que el no tener para pagar el internet, el no tener para una computadora actualizada, no sea una barrera para emprender”, refirió.

Al respecto, la directora general de Desarrollo Social en la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega, detalló que las mujeres que tengan a sus hijas e hijos podrán llevarlos a este Faro Escandón para que se diviertan mientras ellas trabajan.

“A partir de hoy vamos a tener una sala de juntas a su disposición para concretar los sueños de las emprendedoras: habrá proyectores para reuniones virtuales, computadoras para estudiar, para trabajar en línea, con la posibilidad de que vengan con sus hijas, con sus hijos”, anunció.

En el evento estuvieron presentes el representante de Impact Hub México, Mario Alberto Romero, y Fabiola Ortiz, presidenta de la Asociación Mexicana Jefas de Empresa de la Ciudad de México, quienes coincidieron que estos espacios son de suma importancia, pues visibilizan el talento femenino.

En tanto, la diputada federal Margarita Zavala consideró que estas acciones ayudan a la reactivación económica y a que las mujeres tengan una posición económica que también las ayude a evitar actos de violencia.

La senadora Xóchitl Gálvez señaló que este coworking está acorde a la actualidad, en donde la digitalización y la conectividad son una herramienta necesaria para tener un buen empleo.