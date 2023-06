La administración del Metro informó que aceleró el proceso para los trámites correspondientes al cobro del seguro y pensión por parte de familiares del trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que falleció el lunes en la estación Oceanía.

Indicó que continúa con el apoyo puntual a la familia del compañero Inspector Jefe de Estación.

Expuso que funcionarios del área administrativa han permanecido pendientes de los requerimientos de la familia, desde el lunes pasado.

Ayer martes se dio acompañamiento en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y posteriormente en la funeraria.

Hoy, miércoles, funcionarios del Metro y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, acompañaron el sepelio.

“En seguimiento a la instrucción de la Dirección General del organismo, se aceleró el proceso para los trámites correspondientes al cobro del seguro y pensión, los cuales iniciarán la próxima semana”, dijo.

En tanto, el área jurídica del Metro permanece atenta a las solicitudes de información de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para la integración de la carpeta de investigación.

Así murió trabajador del metro en Oceanía

Un trabajador del Metro murió en la zona de vías en la estación Oceanía de la Línea B, por lo que el organismo dio aviso al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente.

El incidente ocurrió el pasado 5 de junio a las 14:20 horas.

La administración del Metro expresó a la familia y amigos de su compañero su más sentido pésame por la irreparable pérdida, y se comprometió a aportar todos los elementos que se requieran para esclarecer los hechos.

Familia culpa a autoridades de la muerte del trabajador

La familia del empleado que perdió la víctima por medio de sus redes sociales, denunció que ese tramo un año atrás se había reportado que tenía fallas pero nunca se atendió, por lo que culpan a las autoridades de la desgracia.

“Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX”, denunció en su cuenta de Twitter, Verónica Alexia, hija de la víctima quien pidió el esclarecimiento del caso.







