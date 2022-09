"Me sumo a sus disculpas", dice Tabe tras video de su papá amagando con cuchillo a empleado del Invea

Por medio de un video Mauricio Tabe Echartea, alcalde de la Miguel Hidalgo pidió "disculpas públicas" luego de que su padre amagó con un cuchillo a un empleado del Invea.

“Me sorprendió lo que vi, nunca lo había visto así”, dice Tabe. Esto luego de que en redes sociales se hizo viral un metraje donde se ve al propietario de don Eraki, amenazando a un inspector fuera de su taquería.

El mensaje de más de un minuto explica que no justifica las acciones de su padre pero cuando “hablé con mi padre me dijo que estaba lleno de coraje , que había perdido la cabeza al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido”, declaró Tabe.



Además aseguró que hay una campaña de calumnias y mentiras “es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles, es falso que yo esté en el negocio”, aseguró el alcalde.

“Esto fue un acto de provocación, de ataque y de intimidación hacia mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación, nada lo justifica, nada lo justifica. No me voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación y lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”, precisó Mauricio Tabe.

Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas. pic.twitter.com/saI3BlYoBp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Amenaza

Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, amenazó con un cuchillo a un inspector del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) que acudió a su taquería a clausurarla, aunque horas más tarde se disculpó por su comportamiento.

En redes sociales se hizo viral el momento de la agresión , y se ve como Daniel Tabe toma por el cuello al verificador y lo amenaza con la arma blanca.

Tras viralizarse la agresión, el papá del alcalde subió a sus redes sociales un video en el que pide disculpas por su reacción.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a nadie. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años trabajo”, dijo.

Y añadió: “La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) informó que inició una carpeta de investigación luego de esta agresión ocurrida en la colonia Escandón.

Con información de Omar Díaz

