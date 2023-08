Mariana Moguel Robles busca ser jefa de Gobierno porque las causas de la Ciudad de México siempre le han movido el alma y el corazón. Refiere que tiene una carrera en la administración pública desde hace 20 años y su propia trinchera, a pesar de ser la hija de Rosario Robles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comenta que buscará ser abanderada por el Frente Amplio por la Ciudad de México (PAN, PRI, y PRD), por lo que esperará los tiempos para registrarse.

Señala que está en desventaja con respecto a otros aspirantes, pues no es alcaldesa o diputada; no obstante, advierte que tiene pares de tenis para recorrer la capital y buscar el respaldo de los vecinos.

¿Por qué quiere ser jefa de Gobierno?

—Porque las causas de esta Ciudad me han movido el alma, lo que está en juego en 2024 es la patria. Hay grandes pendientes en la Ciudad y abandono; por ejemplo, somos el cuarto lugar de mujeres desaparecidas a nivel nacional. En el Índice de Estado de Derecho, la Ciudad está en lugar 30 y en justicia penal en el 32. Nunca vi a la exjefa de Gobierno oponerse a la desaparición de programas como los comedores comunitarios, Escuelas de Tiempo Completo.

Conozco la Ciudad desde chiquita, la he caminado, conozco sus problemas, las zonas rurales, la parte urbana, las desigualdades que existen y laceran profundamente. Todo esto me lleva a alzar la voz y entender que hoy no se trata exclusivamente de un proyecto personal, no se trata de Mariana, se trata de verdad de los capitalinos, de nuestra gran Ciudad de México.

¿Va por el Frente o de manera independiente?

—Por supuesto que me encantaría por el Frente Amplio. Siempre he estado en la oposición, formo parte del Frente Cívico Nacional, que fue parte fundamental del método, como también de otras organizaciones. Hay que ver el método y cómo se vienen desarrollando los procesos, por eso ahorita estoy respetando los tiempos.

¿El método nacional debería replicarse a nivel local?

—A mí me gustaría un método transparente, en donde realmente participaran las y los ciudadanos. Los partidos son muy importantes, pero hoy quienes han tomado las calles e inciden en la toma de decisiones son los ciudadanos, por eso hoy no entendería una visión sin gobiernos de coalición, una visión sin gobiernos ciudadanos.

¿Compite en condiciones de igualdad?

—Lo hago, por supuesto, desde un piso muy desigual, hay quienes tienen alcaldías, están en una diputación, en fin, pero te puedo decir algo con mucho corazón, conozco los problemas de la Ciudad, 20 años en el servicio público me respaldan, pero además tengo varios pares de tenis, y si a algo no le tengo miedo, y no le he tenido nunca miedo, es a caminar. Después de mi madre, a la segunda mujer que más investigaron, fue a mí. No tengo intereses, mi único interés es que las y los capitalinos podamos vivir el pleno goce de nuestros derechos.

Su mamá ya fue jefa de Gobierno, ¿le gustaría seguir sus pasos?

—Me siento profundamente orgullosa de ser hija de quien soy, tanto de Rosario Robles como de mi padre, Julio Moguel, y ellos han labrado su propio camino, pero también es importante señalar aquí que tengo 20 años en el servicio público, desde jefa de departamento hasta ser diputada y presidenta de un partido. Tengo un programa con el presidente municipal de Iguala de empoderamiento de mujeres. A lo que voy es que a mí me mueve el corazón y el alma las causas y ahí estaré para alzar la voz, las causas trascienden colores.

¿Esta decisión es por Mariana, o por su mamá?

—Todas mis decisiones, tanto políticas y en el ámbito profesional, han sido por Mariana. Tengo una vida individual, me llamo Mariana Moguel Robles, soy una persona que se ha trazado su propia trinchera. En 2015 fui la primera mujer en 18 años para el PRI en ganar una elección cuatro a uno: tengo mi propio camino, mis propias trincheras y lo hago a nombre de muchas mujeres porque si eres ‘hija de’ entonces es porque te lo regalaron o tu jefe te promovió y no por tus capacidades. Basta de estos estigmas porque es violencia contra la mujer. Los hijos de los políticos también tenemos derecho a hacer una vida política.

¿Qué opina de los demás aspirantes que han alzado la mano?

—Todos tienen y todos quienes quieran tienen el legítimo derecho de aspirar. Quienes nos inscribamos debemos transitar con la madurez de cerrar filas a la o el mejor, porque esto no es de una persona o un proyecto individual; se trata de la Ciudad de México.

¿Cuál es el principal problema que ve en la Ciudad?

—Veo muchos, no puede ser que el Metro o las coladeras cobren vidas, no me quiero imaginar el dolor de unos padres cargando a sus hijos buscando un tratamiento contra el cáncer; los hospitales están sobresaturados, no se puede estar jugando con la vida de la gente, no se puede dar marcha atrás a los derechos.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—Han aumentado los cobros de piso, hay crimen organizado. Yo no sólo veo la parte reactiva, sino a una Ciudad que aspire a la parte preventiva para la construcción de paz, de recuperación de espacios públicos, pero también fortalecer a los cuerpos policiales: mejorar salarios y sus capacidades, ser tratados con dignidad.

¿Qué cree que se pueda hacer para mejorar el Metro?

—Se canceló el Plan Maestro, se hizo caso omiso al peritaje que advertía que si no se hacía una inversión en la Línea 12 iba a suceder lo que vimos. Hoy la gente tiene miedo de subirse al Metro, ya vimos asesinatos a plena luz del día; se debe invertir en infraestructura, pero qué pasa, todas estas inversiones y transferencias son cosas que no se ven, por lo que a los gobernantes lo único que les importó es ver lo que se tradujera en votos, entonces utilizaron estas transferencias para programas sociales y se descuidaron áreas cruciales, lo que costó vidas.

¿Si llega a la Jefatura de Gobierno habría cacería de brujas contra los opositores?

—Este gobierno se ha dedicado a perseguir opositores en lugar de estar haciendo una justicia restaurativa. Yo le apuesto completamente a la justicia restaurativa y hay situaciones en las que el Poder judicial se debe de hacer cargo; por ejemplo, ¿dónde está Florencia [Serranía]? Hasta ahorita no ha rendido cuentas, pero a quienes no piensan igual están siendo perseguidos. Soy una mujer, junto con mi madre, que después de este proceso de la cárcel en vez de quedarnos con los resentimientos, pasamos del por qué al para qué y no quedarnos con el ánimo de la venganza.