Las movilizaciones sociales y las rodadas motociclistas afectarán la vialidad en la CDMX, es por ello que debes salir con tiempo o evitar algunas calles aledañas a los puntos donde se realizarán dichos bloqueos.

Este martes 30 de abril, día que se celebra el Día del Niño, se esperan distintas rodadas motociclistas con causa, quienes entregarán juguetes a niños de distintas colonias.

Las movilizaciones de manifestantes en calles y avenidas de la CDMX pueden variar. Los bloqueos pueden causar congestiones masivas y retrasos significativos en el tráfico, afectando tanto a conductores como a usuarios de transporte público.

En la agenda urbana, tendrán un alto impacto en el tráfico las siguientes movilizaciones:

Marchas

06:30 Familiares de Pacientes con Enfermedades Raras; Van del Zócalo de la Ciudad de México a lugar por definir

Demanda: Marcha “Por la Salud”, para exigir les sea otorgado el tratamiento que ayuda a las necesidades diarias a pacientes con diferentes enfermedades en el país.

Rodadas Motociclistas

12:00 Biker Style Life Lugar 1: Price Gas Acueducto de Guadalupe (Av. Cuautepec y Blvd. del Temoluco s/n., Col. Barrio Santa Teresa).

Lugar 2: Monumento a la Revolución.

Lugar de arribo: Orfanato Fundación Hogares Providencia.

Demanda: Rodada con causa “Regalando Sonrisas”

16:00 Locos por las Motos, van a la Gasolinera PEMEX (Calz. de la Viga No. 44. Col. Esperanza) a lugar por definir.

Demanda: “Rodada con Causa”, para llevar juguetes a niños de bajos recursos y en casas hogares.



15:00 Locos por las Motos Ciudad de México, rodada con causa

Lugar 1: Deportivo “Santa Cruz Meyehualco” (Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Genaro Estrada s/n., Col. Santa Cruz Meyehualco)

15:30 Lugar 2: Entrada Principal del Campus I de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Z Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente Indeco II).

Concentraciones

10:00 Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Se concentran en la Ex sede de la Fiscalía General de la República (FGR) Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Mitin para exigir que sean investigados todos los ex funcionarios que aparecen en el “Segundo Informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa”.

