La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que remitió a corralón una unidad balizada con los colores institucionales de la corporación capitalina que era utilizada para una filmación, pero que permanecía estacionada en calles de la alcaldía Iztapalapa.

A través de una tarjeta informativa señalaron que los hechos se registraron en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, cuando oficiales realizaban patrullajes.

Lee también Regulación de Airbnb: ¿Cuál será el límite que tendrán los anfitriones para rentar inmuebles en CDMX?

Patrulla balizada con los colores de los vehículos oficiales de la SSC, usada presuntamente para una grabación. Foto: Especial

Justo en la calle Batalla de Capulalpan y 11 de agosto de 1959, detectaron la camioneta balizada con los colores de los vehículos oficiales de la SSC, la cual, de acuerdo con los primeros reportes, era utilizada para una filmación y se encontraba sin conductor.

Fue trasladada a un depósito vehicular debido a la falta al Reglamento de Tránsito, en su artículo 48, señaló la corporación, que refiere que se prohíbe utilizar o instalar en vehículos dispositivos luminosos o acústicos similares a los utilizados por vehículos de emergencia, anuncios no autorizados por la Secretaría y que los vehículos de uso particular no podrán contar con cromáticas iguales o similares a las del transporte de pasajeros matriculados en la Ciudad de México, vehículos de emergencia y de los destinados a la SEDENA o MARINA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss