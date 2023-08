El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, asegura que quiere gobernar la alcaldía Benito Juárez para darle continuidad a lo que se ha hecho bien.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que Morena está muerto en la alcaldía y deja en claro que la orden de aprehensión en contra de su hermano, lejos de afectarlo lo fortalece e incluso, dice, este gobierno lo que no puede ganar en las urnas lo quiere obtener con carpetas de aprehensión. “Yo estoy tranquilo completamente”, expone.

Comenta que en caso de ganar, se compromete a generar “piso parejo”, desde la Narvarte hasta San Simón y Álamos.

“Que sea totalmente equitativo y equilibrado, donde tengamos los mejores servicios como hasta hoy, pero ya los vecinos necesitan más. Primero planchar que sea igualitario, que la misma pintura exista en Moderna, Mixcoac o Álamos, eso es lo que buscamos”, dice.

Recalca que pese a la persecución política, recortes presupuestales y a la pandemia, el gobierno de Benito Juárez es el mejor de muchos estados, aunque ahora necesitan ir hacia el futuro, es decir, pensar en energías limpias, captación de agua de lluvia o vehículos eléctricos, “porque el vecino de Benito Juárez ya no se conforma con una banqueta, luminaria o poda de árboles, sino que pide más, podemos darle una inyección muy fuerte a lo que se está haciendo”.

Mendoza indica que, en caso de ganar la alcaldía, se continuará con el programa Blindar BJ, que ha sido una de las políticas más exitosas de la actual administración.

Precisa que una de sus virtudes es ser trabajador, constante y disciplinado y acepta que uno de sus defectos es la impuntualidad, aunque nunca ha llegado, ni llegará tarde con los vecinos. Recuerda que nació en una colonia popular de la Benito Juárez, sin opulencias y que no es de una familia de políticos, sino que ha trabajado a lo largo de 20 años.

Descarta tener asegurada la candidatura y el triunfo el próximo año, a pesar de que la alcaldía es un bastión panista, por lo que trabajará como si fuera a perder.

Ofrece a las y los vecinos cercanía, comunicación y entendimiento a su problemática, porque es un vecino como ellos y no “como otros personajes que vienen cuando ni han vivido en Benito Juárez ni caminado sus calles”.

El legislador dice que el mayor reto será, no sólo ganar, sino generar, junto con los otros candidatos locales, un nivel de votos importante que le sumen a los aspirantes de la alianza a la Jefatura de Gobierno y la Presidencia: “Morena no tiene ninguna posibilidad en la alcaldía”.

¿Qué tanto va a afectar en su aspiración, la orden de aprehensión librada en contra de su hermano?

—Es un tema personal y delicado para mí. No busco victimizarme, ni una estrategia política para jugar con la libertad de mi hermano, y lo digo muy claramente, he recibido todo el apoyo de vecinos, muestras de cariño y saben que esta orden de aprehensión fue para presionarnos políticamente, es la expresión más baja que ha tenido este gobierno. No nada más se meten en lo personal, se meten con tus familiares y eso es lo que estoy viendo, que mi hermano no es que esté fugado, sino que es un perseguido político y son dos cosas muy distintas en este país.

¿Qué papel juega el PRD y el PRI en la alcaldía?

—Todos son importantes, para mí todos los ciudadanos son importantes, todos los vecinos son importantes, juegan un papel muy importante, muy relevante. Lo más importante es que los vecinos de Benito Juárez saben que podemos ir solos y no necesariamente con alguien, porque al final del día la alianza está con los vecinos, no con los partidos. Yo necesito a los vecinos, no necesariamente a los partidos.



