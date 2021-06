Los Mastines de Antuñano

El dirigente capitalino de Redes Sociales Progresistas (RSP), Pedro Pablo de Antuñano, ahora sí que puso a temblar a las autoridades con la implementación de su grupo de “caza mapaches” denominado “Los Mastines”. Nos comentan que dicha organización parece más un grupo de choque que pueda violentar la jornada electoral, que evitar la coacción y compra del voto, entre otras acciones. Hoy, nos dicen, las autoridades capitalinas van a poner especial atención al trabajo que realicen y las diversas alcaldías donde dicen que van a estar vigilantes. La preocupación no es menor pues se puede salir de control y generar violencia.

Metro, el monstruo de mil cabezas

No cabe duda que el Metro, que dirige Florencia Serranía, se ha convertido en un monstruo de mil cabezas, en el que no terminan de resolver un inconveniente y ya tienen otro que pone en riesgo su viabilidad. Las autoridades están sumidas en el accidente de la Línea 12, pero no deberían perder de vista la “modernización de la L1”, pues la empresa china encargada de la obra, CRRC Zhuzhou, lleva medio año de retraso en la presentación del proyecto ejecutivo y no encuentra en el mercado internacional una compañía que le quiera fabricar los buggies neumáticos para sus 29 trenes, ya que ellos sólo construyen trenes férreos. A ver si los convoyes, nos alertan, no terminan siendo un Frankenstein que termine pasando la factura y de eso ya tenemos muchas experiencias.

Por la consolidación de alianza opositora

Con los resultados de las elecciones del próximo domingo, nos dicen que la alianza opositora se va a consolidar en la Ciudad de México y pintan para encabezarla los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y de Benito Juárez, Santiago Taboada, quienes tienen una amplia ventaja en sus demarcaciones y ayer se dieron tiempo de ir a otras alcaldías para impulsar los cierres de campaña. La intención, nos platican, es armar un buen frente de ediles, no para confrontarse con el gobierno, pero sí para marcar una clara diferencia con los alcaldes de Morena. La meta y el ojo están puestos en 2024.

Cuidado con las fake news

Para los políticos todo se vale, hasta las fake news… es lo que está pasando en Huixquilucan, Estado de México, donde utilizaron el cabezal de EL UNIVERSAL para difundir en redes sociales que “La FGR abre carpeta de investigación contra Guillermo Zamacona (candidato del PRI a diputado local) por desfalcos millonarios en ISSEMYM”. Claro, al final nadie es responsable de la utilización indebida de una marca que tiene más de 100 años de hacer periodismo. Los electores deberán estar muy atentos a este tipo de engañifas.