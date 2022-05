Lefni y Zareth fueron asesinadas por el mismo sujeto, denuncian colectivos feministas tras protesta en Edomex

Tenango del Valle.- Lefni y Zareth fueron asesinadas por el mismo sujeto identificado como Nirvado, señalaron integrantes de colectivos de feministas en protesta que realizan esta mañana frente a los juzgados de Tenango del Valle, en una emotiva protesta pacífica.



“Alzamos la voz por Lefni Neftalí Colin Martínez, asesinada el 22 de febrero del 2022, víctima de feminicidio!”, cuyo cuerpo fue encontrado en Santiago Tianguistenco, señalan familiares de víctimas, frente a los juzgados.



“Zareth Ramírez Baltazar fue asesinada el 5 de febrero de 2011, también víctima de feminicidio, hace once años cuando este delito no estaba tipificado, Elizabeth Machuca Campos de Ocoyoacac.



Claman justicia

Monserrat, hermana de Lefni señaló los sentimientos encontrados que sufrieron cuando se enteraron de la detención del presunto feminicida de su hermana, quien hace once años también asesinó a otra joven.



“Que no lo suelten, que lo castiguen porque no es la primera víctima, está loco y pudo haber atacado a otra joven o a la familia”, afirmó Monserrat.





lr/rdmd