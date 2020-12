Esta tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población de la Ciudad para reducir la movilidad lo mayor posible y a seguir cinco reglas.

Además, la jefa de Gobierno señaló que la Ciudad está en máxima alerta por Covid 19, más allá del color del semáforo.

La mandataria local indicó que esta tarde se tendrán reuniones con distintas cámaras empresariales, para determinar una serie adicional de medidas para las zonas de alta movilidad, mismas que serán anunciadas este sábado.

Por ahora, las medidas que Sheinbaum pidió son:

1- Quédate en casa, si no tienes que salir no lo hagas.

2- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y manten nsana distancia siempre.

3- No realices fiestas, ni posadas, ni reuniones con amigos y familiares.

4- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5- Si das positivo a Covid-19, aislate 15 días y llama a Locatel al 5556581111 para seguimiento médico.

El Edomex anuncia cierres a las 5 pm

Por su parte y ante el repunte de casos Covid-19 y de hospitalizados por este virus, el Estado de México cerrará todos los negocios no esenciales a las 5 de la tarde a partir del próximo lunes 14 de diciembre y aplicará 12 mil pruebas diarias para aislar casos de coronavirus, informó hoy el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

“A partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas todos los comercios grandes y pequeños cierran sus puertas a las 5 de la tarde. Es decir dejarán de operar a partir de las 5 de la tarde, comercios y establecimientos”, informó el gobernador en un mensaje video grabado difundido en redes.

Tiendas departamentales, plazas comerciales, espacios destinados a actividades culturales como museos, cines y teatros, así como los de actividades deportivas como gimnasios y clubes, deberán cerrar a las 5 de la tarde, puntualizó el mandatario.

Locales de actividades no esenciales como parques zoológicos y áreas naturales, también deberán cerrar de forma anticipada, puntualizó Del Mazo.

“Los restaurantes también deberán cerrar a partir de las 5 de la tarde y a partir de esa hora, sólo podrán ofrecer comida para llevar a domicilio”.

Las actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio, podrán seguir operando en sus horarios regulares, cuidando en todo momento un aforo del 30%, aclaró el gobernador.

cg