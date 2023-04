Lanzan propuestasy acusaciones

Toluca, Méx.— En 60 minutos y ante 110 invitados, las candidatas al gobierno del Estado de México: Delfina Gómez Álvarez, de la alianza Juntos Hacemos Historia, y Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, presentaron propuestas sobre cómo abatir la violencia de género, pero también hubo espacio para cruzar acusaciones, sobre todo, de corrupción.

El primer turno le tocó a Delfina Gómez, vestida con camisa blanca y saco negro, la misma ropa con la que llegó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Arrancó su presentación con la frase “pues ya me conocen, soy la profesora Delfina Gómez Álvarez, orgullosamente mexiquense”, y tras enumerar los cargos que ha ocupado se fue directo: “Con mucha pena, hay dos opciones, una es el PRI, sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escucha y atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años, y por otro lado Morena, que es el cambio verdadero, la esperanza, la atención a nuestros problemas y que sin duda alguna los mexiquenses que me están escuchando saben de lo que estamos hablando”.

Por su parte, Alejandra del Moral, vestida con una blusa roja y falda negra, que no fue con lo que llegó al instituto, señaló que el debate era para ver quién tiene la capacidad de hacer realidad las propuestas que presenten.

“Se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar el gobierno los próximos seis años. ¡Claro que necesitamos un cambio! Pero ellos son el cambio que destruye familias, amistades y lo más grave, comunidad. Donde gobiernan siempre han entregado malos resultados, se justifican en el pasado destruyendo el futuro, no caigan, que no te engañen. Mi proyecto es la reconciliación porque tengo muy claro que unir es resolver”, aseguró.

Y llegó el turno de la moderadora, la periodista Ana Paula Ordorica, quien cuestionó sobre el combate a la corrupción.

Delfina Gómez dijo que “el Estado de México tiene tres problemas principalmente: corrupción, corrupción y más corrupción”, por ello su propuesta será erradicar el clientelismo en programas sociales y en servicios públicos.

“En el Estado de México no se robará más, aplicaré los preceptos de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, además de impulsar el gobierno digital, como lo pidieron empresarios y sanciones para funcionarios que roben.

Ahí vino el apunte de Del Moral, al referir que no ha tenido ningún señalamiento en sus 20 años de ejercicio público.

“En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública.

“Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste”, dijo mientras mostraba una copia del documento, que es un hecho juzgado, aseveró.

Y arremetió: “Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción, tú representas la corrupción, pero te tengo una buena noticia: aquí en el público está gente de Texcoco a la que tú le robaste el salario que era para sus familias y sería una muy buena oportunidad para que les pidas perdón y les expliques qué hiciste con el dinero de su salario, porque el combate a la corrupción empieza en casa y desde arriba”.

Ana Paula Ordorica también cuestionó a Delfina Gómez sobre los señalamientos en su contra, a lo que la morenista respondió que “se ha dicho mucha mentira”, aclaró que la gente que la conoce sabe quién es y que el tribunal falló en contra del partido. “Entonces la multa fue para el partido Morena, yo creo que ahí es donde empieza el error, por mí no ha pasado nada y yo insisto: demuéstrelo”, subrayó.

Y llegó el segundo tema: la violencia de género.

Gómez habló de la necesidad de robustecer la educación, mejorar los refugios de mujeres, implementar acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia, trabajar en coordinación con el gobierno federal y los municipales, además de mejorar la atención de los Ministerios Públicos y la investigación.

Del Moral inició su intervención diciendo que quiere ayudarle a la candidata morenista para que se libere de la opresión de sus jefes de campaña y de la violencia, en un segundo señalamiento contra su adversaria.

“Te tienes que liberar de esta frase que dice que ‘calladita te ves más bonita’, de aquellos que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guion o de los que te manipulan para defender tus intereses. Porque todas las mujeres merecemos respeto y nosotras hoy tenemos los reflectores por ser las candidatas, debemos ser ejemplo de fortaleza, de valentía y de carácter. Nosotras hoy tenemos la oportunidad y la obligación de actuar de manera congruente, decidida y libre”, añadió.

Sobre el tercer tema, en cuanto a los servicios públicos, Delfina Gómez indicó que si bien hay problemas de agua, no es solamente por abasto, sino también por mantenimiento, por lo que prometió atender el tema de las tuberías para evitar fugas, además de evitar la contaminación de las fuentes de suministros e implementar políticas públicas de aprovechamiento.

Por su parte, la aspirante priista comentó que trabajará de la mano de los 125 municipios e invertirá en infraestructuras hidráulicas, además de colaborar con el gobierno federal y buscará mejorar la distribución.

También prometió que se rehabilitarán los pozos en los municipios y en coordinación con la Ciudad impulsará un mayor saneamiento para mejorar las fuentes de abasto.

Posteriormente llegó el tema del transporte público, sobre el que la morenista refirió que primero se escuchará a los transportistas, para conocer la realidad, pero advirtió que es momento de acabar con al clientelismo, “por ello hay que reorganizar y platicar con transporte tolerado”.

Al momento de abordar el tema de la cultura y recreación, Del Moral se lanzó de nuevo contra Gómez por el cierre de las instancias infantiles y las Escuelas de Tiempo Completo, “lo que es una traición a las mujeres que trabajan”, recalcó.

Ante ello, Delfina Gómez respondió que entendía los ataques de la priista y su desesperación al estar 20 puntos abajo de las encuestas, pues deben saber que “se acabó la corrupción del PRI”.

Al término, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó la actuación de la moderadora porque dijo que Delfina Gómez tuvo que debatir con dos y calificó como una celada lo que ocurrió en el instituto electoral mexiquense. También el coordinador de la campaña morenista, Horacio Duarte, la criticó.

Por la noche, los equipos de ambas candidatas emitieron comunicados en los que se declararon ganadoras del debate.