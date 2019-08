La prueba de fuego para el Gobierno de la CDMX

El caso de los policías acusados de violación tiene en entredicho al Gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, nos comentan, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, cuenta con un video en el que se observa que la joven, quien por cierto no ha ratificado su declaración, no sube a la patrulla; también existe la versión de que el ataque sexual lo cometieron otras personas. En contraparte está la presión de los grupos de mujeres activistas que han marchado y exigen castigo a los uniformados; ellas están convencidas de que los policías violaron a la joven y convencerlas de que no fueron los uniformados quienes cometieron el abuso será más que difícil. Ante esta situación, nos dicen, la investigación debe ser impecable, pues las autoridades, en especial las del área de seguridad y justicia, se están jugando la credibilidad y, en una de esas, hasta la chamba. Una prueba de fuego para el naciente gobierno capitalino.

Chocan transportistas con Roberto Capuano

Salieron chispas de la reunión que ayer por la tarde sostuvieron los dirigentes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes tienen participación en las líneas 2, 5 y 6 del Metrobús , y el director de este medio de transporte, Roberto Capuano Tripp, quien según los transportistas los amagó con firmar una serie de documentos en blanco a cambio de autorizarles el incremento al pago por kilómetro recorrido o, en caso de negarse, dejarlos fuera de la operación de las líneas. Los integrantes de la FAT amenazan con denunciar hoy públicamente estos supuestos abusos y amagos para seguir operando. Habrá que esperar cómo reacciona la administración local.

Empresas de bicis y scooters, con el tiempo contado

Con el tiempo encima están los propietarios de las empresas Dezba, Bird y Motum, operadores en la Ciudad de México de monopatines y bicicletas sin anclaje, quienes tienen hasta mañana para pagar la contraprestación que les fijó la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, si no quieren correr el mismo riesgo de Lime y Mobike, que dejaron de prestar el servicio por no pagar. Por lo pronto, nos dicen, Jump, de Uber, ya cubrió los requisitos y presentó parte de las mil 900 unidades que estarán recorriendo las calles de la capital del país. Por cierto, nos recuerdan que don Andrés tiene un pendiente con el tema de la regularización de la renta de motonetas por aplicación, un asunto que tiende a crecer.

Católicos doblan a morenistas

La presión que ejercieron los grupos católicos y del Frente Nacional en Defensa de la Familia dobló a los diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México con el tema de la legalización de los matrimonios igualitarios. En un principio estaban muy echados para adelante los legisladores y advertían que saldría el tema; sin embargo, tras las protestas y la visita de los dirigentes de estos grupos, el tema se encuentra en la congeladora, por lo que todo parece indicar que no saldrá este jueves, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones. Alguna postura tendrá que fijar el coordinador de los morenistas, Maurilio Hernández, por el cambio tan radical que asumieron.