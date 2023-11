“Antes de empezar, quiero que le demos todos un aplauso a Santa Cecilia, santa patrona de los músicos, que hoy [ayer] estamos celebrando”.

Así comenzó la presentación del Mariachi Sabor a México, uno de los grupos que tocaron frente a cientos de personas en Plaza Garibaldi para festejar el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Con agrupaciones de Guadalajara, como el Mariachi Vargas o Mariachi Estrella de México y grupos locales, el festejo comenzó a las 5 de la tarde y “estará sonando hasta la madrugada”.

A pesar de los pronósticos de fuertes lluvias en la capital y el frío, los ciudadanos pudieron bailar, cantar, escuchar música, comer y tomar en los bares aledaños a la explanada central y disfrutar de la música en vivo.

Conforme avanzó la noche, la lluvia comenzó a caer sobre la plaza y obligó a los espectadores a retirarse, mientras que otros aprovecharon para comprar un rompevientos, sacar su paraguas o buscar refugio del agua para seguir disfrutando del show.

Según el servicio de noticias del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales del Vaticano, Vatican News, Santa Cecilia no era una música, no cantaba y no tocaba. La noble romana, que vivió en el siglo III, tuvo poco que ver con el arte del sonido durante su vida. Sin embargo, los mariachis presentes asocian esta figura religiosa con la música.

“Santa Cecilia fue música, ella tocaba y a través de la música es como ella conectaba con Dios. Pero esto te hablo de hace siglos, ya con el tiempo la tradición se quedó”, explicó Armando, uno de los mariachis.

Sin embargo, el origen histórico de esta festividad fue desconocido por la gran mayoría de músicos, quienes afirmaron que esta tradición ha estado desde hace cientos de años y se ha perpetuado a lo largo del tiempo, a pesar de que su origen no sea muy conocido.

“Yo ya llevo 40 años aquí y desde que empecé, todos los 22 se le celebra a Santa Cecilia. Una de las pocas veces que yo recuerdo que no se festejó fue durante la pandemia, pero la verdad no sabría decirte el origen”, externó José Tavera, mariachi.

Varios comerciantes vendieron comida típica mexicana como pambazos, esquites, ponche, tamales, gelatinas y chicharrones preparados, así como sombreros charros, ponchos y juguetes típicos.

Arriba del escenario, varios grupos de mariachis de entre 10 y 15 integrantes interpretaron piezas reconocidas como Las Mañanitas, Así fue de Juan Gabriel, Si no me quieres de Pedro Infante, La Bikina entre otros.

“Es muy bonito venir aquí y celebrar a los músicos, a mí me encanta el mariachi y siempre que puedo vengo, y esto siempre dura hasta casi la mañana. Se pone muy buena la fiesta”, externó Álvaro, uno de los espectadores del evento.